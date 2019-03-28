Омурбек Суваналиев метит на пост министра внутренних дел?

Омурбек Суваналиев, которого в народе еще называют "комиссар Катани", в ближайшее время получит новую должность в одной из силовых структур. Об этом редакции VB.KG сообщил собственный источник в аппарате президента.

По его словам, этот вопрос сейчас на стадии обсуждения.

- Либо его назначат главой МВД, либо одним из заместителей министра внутренних дел. Также рассматривается вариант его назначения на руководящую должность в ГКНБ. Вопрос решится в течение недели-двух, - пояснил источник.

Напомним, 4 февраля 2019 года Омурбек Суваналиев Исакович распоряжением президента Сооронбая Жээнбекова был назначен заместителем секретаря Совета безопасности КР.

Ранее Суваналиев отказывался от сотрудничества с предыдущим президентом. Он заявил: "Я не пойду работать с Алмазом Атамбаевым, потому что он некомпетентный человек и не может руководить. Он просто популист".