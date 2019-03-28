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Омурбек Суваналиев метит на пост министра внутренних дел?

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- Бакыт Стамов
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Омурбек Суваналиев, которого в народе еще называют "комиссар Катани", в ближайшее время получит новую должность в одной из силовых структур. Об этом редакции VB.KG сообщил собственный источник в аппарате президента.

По его словам, этот вопрос сейчас на стадии обсуждения.

- Либо его назначат главой МВД, либо одним из заместителей министра внутренних дел. Также рассматривается вариант его назначения на руководящую должность в ГКНБ. Вопрос решится в течение недели-двух, - пояснил источник.

Напомним, 4 февраля 2019 года Омурбек Суваналиев Исакович распоряжением президента Сооронбая Жээнбекова был назначен заместителем секретаря Совета безопасности КР.

Ранее Суваналиев отказывался от сотрудничества с предыдущим президентом. Он заявил: "Я не пойду работать с Алмазом Атамбаевым, потому что он некомпетентный человек и не может руководить. Он просто популист".


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URL: https://www.vb.kg/377439
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Суваналиев, ГКНБ, МВД, назначение, Кыргызстан, совбез
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Комментарии
Еврейский сын
28.03.2019, 16:37

Пора забыть что его называли Катани. Мелковат для должности министра. Очень обидчивый и не стабильный. И возраст уже . Давайте решительного, смелого и грамотного министра ВД.

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Рука
28.03.2019, 16:42

Достойнейший человек и опыт есть и образовании есть все как положено. Одобряем его.

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Жика
28.03.2019, 16:44

(Ранее Суваналиев отказывался от сотрудничества с предыдущим президентом. Он заявил: "Я не пойду работать с Алмазом Атамбаевым, потому что он некомпетентный человек и не может руководить. Он просто популист") 

Оо как я уважаю этого человека все как есть не старается кому то угадить просто работает для себя и народа компетентный человек!

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Читатель
28.03.2019, 17:28

Суваналиев достоин быть министром внутренних дел. Чистый, смелый, грамотный, принципиальный, справедливый и порядочный офицер. Он не боится черных как Мелис Турганбаев и как женщина за спинами вооружённых ребят не прячется. Настоящий мужчина, поэтому его уважает вся милиция. У него есть своя личная и принципиальная позиция, которую может отстоять. Не пластилин, как некоторые руководители в МВД. Давно его надо было назначить. Авторитет милиции сразу поднимется. Нужно будет сразу же провести зачистку и реформу в МВД. Для этого он должен вернуть всех подобных себе профессионалов на один год.

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32
28.03.2019, 17:29

Давно было назначать таких спецов

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Рус
28.03.2019, 17:36

Катани это просто обиженный человек, придет он в должность министра и начнет мстить всем кто его обижал! Мелкий он 

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Бек
28.03.2019, 17:42

Еврейский сын

Пора забыть что его называли Катани. Мелковат для должности министра. Очень обидчивый и не стабильный. И возраст уже . Давайте решительного, смелого и грамотного министра ВД.

В принципе согласен. Неужели нету достойных из молодого поколения. Молодым дорога, старикам почет.

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vtyn
28.03.2019, 17:50

замом он не пойдет - не его масштаб. он самостоятельный должен быть. 

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за реформы в МВД
28.03.2019, 18:14

Я был в шоке от его твердолобой позиции на одних теледебатах после победы апрельской революции 2010 года. Он так гневно возмущался,тем, что милиция опростоволосилась и допустила захват своего оружия восставшим народом у "Форума" утром 7 апреля.

А ведь именно этот факт так обрадовавший народ и привел в конечном счете к тому, что через несколько часов пал Белый дом.

Обычно до этого происходило одно и то же.

Несколько дней шло противостояние митингующих с милицией, Потом власть разгоняла безоружный народ.

А наш неподкупный "Катани" не допер до этой простой истины и его авторитет мгновенно улетучился.

Но с другой стороны может его неподкупность и солдафонская прямолинейность поможет наконец реформировать МВД. Раз не хотят у нас водить новые молодые кадры.

Главное запрограммировать его грамотно.

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Shaman
28.03.2019, 18:53

Почему нет? Толковый дядька, главное, чтобы его не поперли, когда порядок наводить будет...

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Мика Мамаев
28.03.2019, 18:58
Карма: +182
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Минусов: 98
Комментариев: 275

Еврейский сын

Пора забыть что его называли Катани. Мелковат для должности министра. Очень обидчивый и не стабильный. И возраст уже . Давайте решительного, смелого и грамотного министра ВД.

"Нестабильный и обидчивый" - есть обьяснение: если ему ставят палки в колёса, или пытаются сделать из него марионетку,то Катани разварачивается на 180° ,,,, у человека свои принципы,свое Я, своё мнение,,,,это тот человек который закрыл сына депутата во времена Акаича,когда политики ещё против ветра мочится боялись),,,надеюсь он ещё тот

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Собственный источник
28.03.2019, 19:06

Назначат или туда или заместителем, или туда, или или.... Все знают со дня его назначения в СовБез, что это временно, и он получит руководящую должность или в МВД, или в ГКНБ, или одновременно и там и там, или или

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Гражданин 5
28.03.2019, 19:06

Достойный кадр

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Аскар
28.03.2019, 19:17

Еврейский сын

Пора забыть что его называли Катани. Мелковат для должности министра. Очень обидчивый и не стабильный. И возраст уже . Давайте решительного, смелого и грамотного министра ВД.

Посмотрите на делегацию Путина, маститые и опытные руководители, а наши волнуются и толком прочитать текст не могут. Давно пора укреплять команду сильными кадрами как Суваналиев, чтоб была ровня партнерам.

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зап/части для ТНВД -
28.03.2019, 19:29
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Плюсов: 164
Минусов: 56
Комментариев: 224

Женщина должна быть Министром МВД в Кыргызстане!

Мужики все оборотни............

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Ветеран
28.03.2019, 20:20

Эх Ома Ома,сидел бы дома.

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