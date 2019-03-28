В Кыргызстане появится центр обработки данных, сообщает Государственный комитет информационных технологий и связи.

28 марта 2019 года в рамках кыргызско-российской Межрегиональной конференции АО "СИТРОНИКС", ЗАО "Альфа Телеком" и ОАО "Кыргызтелеком" подписали соглашение о стратегическом партнерстве по созданию инфраструктуры центра обработки данных в Кыргызской Республике.

Президент АО "СИТРОНИКС" Алексей Марухин поблагодарил Кыргызстан за стремление развивать двустороннее партнерство в вопросах цифровизации.

"Совместными усилиями мы планируем заметно улучшить цифровое развитие и систему обработки данных в Киргизии. "СИТРОНИКС" активно участвует в создании и запуске цифровых сервисов в рамках реализации национальных проектов в РФ совместно с ключевыми ведомствами, и готов поделиться накопленным опытом и экспертизой с киргизскими партнерами", - подчеркнул Алексей Марухин.

Партнерство предполагает совместную работу по созданию, эксплуатации и техническому обеспечению центра обработки данных. Компании вместе проведут аудит текущего состояния информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Киргизии, разработают дорожную карту по развертыванию инфраструктуры ЦОД и создания информационных систем и сервисов для государственных органов, а также представят варианты кооперации и финансирования для реализации данного проекта.

Уточняется, что соглашение АО "СИТРОНИКС", ЗАО "Альфа Телеком" и ОАО "Кыргызтелеком" - одно из 30 подписанных в ходе визита президента РФ Владимира Путина по приглашению главы Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Бишкек.

По итогам визита на высшем уровне сотрудничество между Россией и Кыргызстана расширится не только в политической, но и в торгово-экономической сфере, в том числе и за счет взаимодействия региональных и международных организаций.

Справка: Акционерное общество "СИТРОНИКС", российский сервис-провайдер, обладает многолетним опытом успешной реализации масштабных цифровых проектов.

"СИТРОНИКС" является провайдером услуг видеонаблюдения для правительства Москвы и оператором универсального порта связи в образовательных учреждениях города. Экспертами "СИТРОНИКС" спроектирована и внедрена интеллектуальная транспортная система столицы. "СИТРОНИКС" реализует проект "Безопасный город" в республике Ингушетия. В планах компании - трансфер технологической экспертизы и реализация подобных проектов в регионах России. АО "СИТРОНИКС" входит в группу АФК "Система".

Также, выступая экспертным офисом по внедрению цифровых технологий в рамках национальных проектов в регионах России, "СИТРОНИКС" оказывает властям экспертную поддержку по формированию региональных паспортов проектов в сферах цифрового госуправления, цифровой медицины, цифрового образования, умных городов, безопасности дорог и экологии.

Так, в марте 2019 года СИТРОНИКС стал стратегическим партнером Калуги в реализации проекта "Умный город". В рамках соглашения будут усовершенствованы цифровые сервисы управления городской средой и взаимодействия с гражданами, а также разработаны и запущены проекты "Умный город", "Умный транспорт" и "Цифровое образование". В ближайшее время будут анонсированы новые партнерские соглашения между "СИТРОНИКС" и региональными властями.