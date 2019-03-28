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Пустынный Бишкек во время визита Путина

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Сегодня, 28 марта, с самого утра гости и жители Бишкека отметили довольно пустые автодороги, машин будто стало меньше. Причина тому долгожданный приезд российского лидера с госвизитом в Кыргызстан.

Владимир Путин со своей делегацией по определенному маршруту передвигается по городу, но по какому именно, не знают даже в ГУОБДД. По крайней мере, так редакции VB.KG заявили в пресс-службе ведомства. Подчеркнув, что сотрудникам сообщают, где проедет президентский кортеж, чуть ли не за несколько минут, и те оперативно оцепляют улицы. Так что предупредить автолюбителей заранее, дабы те скорректировали свой маршрут, не представляется возможным.

- Такие меры безопасности, - сказали в пресс-службе ГУОБДД и более никаких комментариев.

Можно лишь наблюдать, что перекрываются в основном центральные улицы. Это дорога с аэропорта "Манас" до госрезиденции "Ала-Арча" и квадрат в пределах перекрестков Ибраимова/М.Фрунзе, М.Фрунзе/Абдрахманова и Чуй/Ибраимова.


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URL: https://www.vb.kg/377442
Теги:
визит, перекрытие дорог, президент, Россия, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
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