Путин Жээнбекову: Благодаря вам в Кыргызстане стабильная обстановка

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 марта, провели переговоры в узком составе.

Президент Сооронбай Жээнбеков тепло поприветствовал своего российского коллегу и выразил признательность за приезд в Кыргызстан с государственным визитом.

"В Кыргызстане вас знают и ценят как искреннего друга и надежного партнера. Мы всегда рады вам и нашим российским друзьям. Россия - наш близкий, надежный союзник и важный долгосрочный стратегический партнер. Мы всегда дорожим нашими отношениями с Российской Федерацией. Благодаря вашей личной поддержке наше двустороннее сотрудничество вышло на качественно высокий уровень", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что в прошлом году с Владимиром Путиным было проведено несколько встреч, в этом году встречаются уже во второй раз.

"Каждая встреча дает новый толчок нашим двусторонним отношениям. Мы высоко ценим поддержку России по адаптации нашей страны к условиям ЕАЭС. Выражаю признательность за очередную военно-техническую поддержку. Мы всегда будем укреплять дружественные отношения между нашими странами, добро пожаловать в Кыргызстан", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Президенту Сооронбаю Жээнбекову за приглашение и напомнил об их недавней встрече.

"Мы тогда говорили о текущих проблемах, приятно, что сегодня можем возобновить наш диалог. Кыргызстан - наш надежный союзник и стратегический партнер. Мы работали и будем работать в двухстороннем плане и на международных площадках. Только что мы с вами говорили о том, что Кыргызстан скоро принимает крупную международную организацию - это большое международное мероприятие, Саммит Шанхайской Организации Сотрудничества. Уверен, что он пройдет на высоком уровне. Хотел бы особенно отметить, что благодаря вашим усилиям в Кыргызстане спокойная, стабильная обстановка, которая дает возможность решать вопросы социально-экономического характера", - подчеркнул Владимир Путин.

После встречи в узком формате стороны проведут переговоры в расширенном составе.