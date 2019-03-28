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Путин Жээнбекову: Благодаря вам в Кыргызстане стабильная обстановка

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 марта, провели переговоры в узком составе.

Президент Сооронбай Жээнбеков тепло поприветствовал своего российского коллегу и выразил признательность за приезд в Кыргызстан с государственным визитом.

"В Кыргызстане вас знают и ценят как искреннего друга и надежного партнера. Мы всегда рады вам и нашим российским друзьям. Россия - наш близкий, надежный союзник и важный долгосрочный стратегический партнер. Мы всегда дорожим нашими отношениями с Российской Федерацией. Благодаря вашей личной поддержке наше двустороннее сотрудничество вышло на качественно высокий уровень", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что в прошлом году с Владимиром Путиным было проведено несколько встреч, в этом году встречаются уже во второй раз.

"Каждая встреча дает новый толчок нашим двусторонним отношениям. Мы высоко ценим поддержку России по адаптации нашей страны к условиям ЕАЭС. Выражаю признательность за очередную военно-техническую поддержку. Мы всегда будем укреплять дружественные отношения между нашими странами, добро пожаловать в Кыргызстан", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Президенту Сооронбаю Жээнбекову за приглашение и напомнил об их недавней встрече.

"Мы тогда говорили о текущих проблемах, приятно, что сегодня можем возобновить наш диалог. Кыргызстан - наш надежный союзник и стратегический партнер. Мы работали и будем работать в двухстороннем плане и на международных площадках. Только что мы с вами говорили о том, что Кыргызстан скоро принимает крупную международную организацию - это большое международное мероприятие, Саммит Шанхайской Организации Сотрудничества. Уверен, что он пройдет на высоком уровне. Хотел бы особенно отметить, что благодаря вашим усилиям в Кыргызстане спокойная, стабильная обстановка, которая дает возможность решать вопросы социально-экономического характера", - подчеркнул Владимир Путин.

После встречи в узком формате стороны проведут переговоры в расширенном составе.


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URL: https://www.vb.kg/377443
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, президент, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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Комментарии
Айдар Алиев
28.03.2019, 14:24

Народ прислушаться надо к словам В. Путина, нам стабильность и спокойствия нужна в стране. Хаос и беспорядки нам не за чем, не надо идти по пути провокаторов. Как говорил Наполеон революцию делают патриоты а к власти приходят одни дегенераты.   Пусть те все которые утверждают, что они истинные патриоты назвав себя оппозицией ведут простой народ ложным путем и хотят чтоб наша хрупкое спокойствия разрушилось во имя их кресел и мест ответят перед законам Божие.

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Жалоба модератору
Ирка
28.03.2019, 14:30

Атамбаев все за кашмарил и ушел Жээнбеков теперь приводит в порядок. Путин всеоо знает!

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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
28.03.2019, 15:09
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Комментариев: 223

Ирка

Атамбаев все за кашмарил и ушел Жээнбеков теперь приводит в порядок. Путин всеоо знает!

Нам не нужно сказок..........

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Жалоба модератору
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