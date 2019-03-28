"Мобильник" выдвинул новые обвинения в адрес Адилета Боотаева

Компания "Мобильник" разослала очередное заявление, в котором приводятся свидетельства о документальных и финансовых махинациях семьи Боотаевых с привлечением группы аффилированных лиц, с целью обналичивания и присвоения чужих денежных средств из ОсОО "Мобильник".

"Напомним, на прошлой неделе после официального обращения компании "Мобильник" в Генеральную прокуратуру с заявлением и в связи с публичным оглашением в СМИ информации о задолженности компании "АсИсНур" на сумму 11,5 миллионов сом, созданной путем подлога и махинаций с документами, руководство данной компании в лице Абышкаева Эрнеста предпочло в экстренном порядке вернуть деньги на счета платежного оператора "Мобильник". Однако это не единичная попытка вывода денег из компании "Мобильник", сумму в два раза большая была выведена из компании весной 2018 года.

02 апреля 2018 года Адилет Боотаев, будучи Председателем правления ОсОО "Мобильник", незаконно обналичил 325 тысяч долларов США (23 808 496 сом) из кассы компании. Для этой цели был заключен фиктивный Договор об оказании финансовой помощи, согласно которому компания "Мобильник" предоставила займ Алиеву Гаирбеку (доверенное лицо семьи Боотаевых), являвшемуся на тот момент директором компании "АврораГрупп", также принадлежащей семье Боотаевых.

Адилет Боотаев без согласования с Советом Директоров компании "Мобильник", без согласия Общего Собрания участников ОсОО "Мобильник", сразу же в день заключения Договора о временной финансовой помощи 02 апреля 2018 г. выдает из кассы Алиеву Гаирбеку на руки 325 тысяч долларов США (23 808 496 сом). Выдача наличных денег подтверждается расходным кассовым ордером, подписанный А. Боотаевым и главным бухгалтером ОсОО "Мобильник" Данабаевой С.К. (см. приложение). Данный факт также зафиксирован в Акте инвентаризации денежных средств, проведенным независимыми аудиторами и подписан заместителем председателя правления ОсОО "Мобильник" Абышкаевым Эрнестом (который позднее возглавит компанию "АсИсНур"), главным бухгалтером Данабаевой С.К..

Срок возврата денег по договору был обозначен 31 декабря 2018 года, однако до сих пор сумма в 23,8 миллионов сом не возвращена в компанию "Мобильник". Алиев Гаирбек и Боотаев Адилет всячески уклоняются от возврата денег. На что были использованы данные деньги "Боотаевской" группой – неизвестно.

Компания "Мобильник" намерена добиваться возврата всех выведенных обманным путем денежных средств и привлечению к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее Адилет Боотаев и его партнеры реагировали на все заявления руководства компании "Мобильник". Что они ответят оппонентам в этот раз?