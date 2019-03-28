На что власти Кыргызстана потратят 30 млн $, подаренные Россией?

Правительство России предоставит Кыргызстану 30 млн долларов в качестве гранта. Об этом накануне заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Известно, что с просьбой о безвозмездной финансовой помощи обратились кыргызстанские власти сами. Довольно солидная сумма пойдет на поддержку госбюджета. Но на что именно?

Кыргызстан всегда нуждался, нуждается и будет нуждаться, видимо, еще долго во внешних вливаниях – сказал в разговоре с VB.KG доктор экономических наук Асылбек Аюпов. Он отметил, что 30 миллионов долларов - это хорошая сумма и направлений, куда стоит ее направить, предостаточно.

- То, что нам выделяют помощь причем безвозмездно - это всегда хорошо. Нашему бюджету нужна поддержка, так как в настоящей Стратегии 2018-2040 есть весомые проекты, которые надо воплощать. И без инвесторов это сделать не удастся. По этой причине прошлая стратегия не была исполнена, иными словами была провалена, - напомнил экономист.

Что касается того, на что именно следует потратить грантовые деньги, эксперт указал на неразвитую инфраструктуру в стране. Но главное, уверен он, чтобы средства расходовались прозрачно и рационально.

- Деньги должны пойти на те цели, которые заложены в расходной части бюджета. Или, возможно, на создание совместных с Россией бизнес-проектов. На то, что действительно необходимо стране, а не отдельным чиновникам, приближенным к этим финансам. Конечно, процесс по привлечению к ответственности госслужащих за нецелевое использование бюджетных средств идет, но, думаю, надо наказать их строже. Чтобы они даже не смели ни цента из государственных денег брать в свой карман, - заключил Асылбек Аюпов.

О том, ждать ли от властей рационального использования "свалившегося на голову" гранта, VB.KG рассказал специалист в области управления государственными финансами Чингиз Бексултанов.

- Обычно, когда оказывается помощь бюджету, доноры выдвигают определенные условия. Например, Европейский союз, когда выделял средства, направлял их на выдачу стимулирующих грантов органов местного самоуправления, на ремонт школ, детских садов и так далее. Были и такие требования, как повысить прозрачность подотчетности в бюджетной сфере и прочее. Что по самой системе, то оно отработана: деньги из республиканского бюджета выделяются Минфину, он уже распределяет их далее. Конечный пользователь этих средств будет какое-либо профильное министерство или ведомство. Важно, чтобы потом они отчитывались перед правительством, а их отчет публиковался для обозрения общественности, - пояснил Бексултанов.

Он предполагает, что российскую помощь можно было бы направить как раз-таки на проекты, позволяющие увеличить товарооборот между двумя странами.

- Экспорт нашей продукции в страны ЕАЭС – это одна из важных проблем на сегодня. К сожалению, к нашей сельхозпродукции нет доверия - она не соответствует требованиям, система сертификации не отработана. Необходимо открывать лаборатории, чтобы возить уже сертифицированную сельхозпродукцию в ту же Россию. При этом необходимо поставить четкие критерии оценки результативности вложенных средств. Допустим, такие индикаторы, как увеличение объема экспорта. Не просто открыли столько-то лабораторий и этим отчитались, а чтобы был долгосрочный эффект – отслеживать результат в течении, к примеру, пяти лет и видеть выхлоп, - поделился идеями специалист.

Но это лишь предположения и пожелания экспертов. На что на самом деле Кыргызстан потратит российский грант, возможно, станет ясно по итогам госвизита Владимира Путина.

Для справки:

По утвержденным данным, с 2010 по 2017 год Россия выделила Кыргызстану 375 млн. долларов на поддержку госбюджета. Кроме того, два года назад РФ полностью списала госдолг нашей страны в размере 240 млн долларов.