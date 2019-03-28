"Группа Альянс", "Альянс Алтын" и Банк ВТБ договорились о сотрудничестве

АО "Группа Альянс", ОсОО "Альянс Алтын" и Банк ВТБ (ПАО) в присутствии президентов Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и Российской Федерации Владимира Путина подписали 28 марта в г. Бишкеке соглашение о сотрудничестве по развитию проекта освоения золоторудного месторождения Джеруй на территории Кыргызской Республики.

Соглашение подписано в рамках Восьмой Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, приуроченной к государственному визиту в КР президента Российской Федерации Владимира Путина.

Подписи под соглашением поставили президент "Группы Альянс" Муса Бажаев, генеральный директор "Альянс Алтын" Михаил Шубин и президент ― председатель правления ВТБ Андрей Костин. В соответствии с соглашением ВТБ предоставит долгосрочное проектное финансирование проекта объемом до $180 млн.

Сумма общих инвестиций в проект за период 2015-2040 гг. составит около $600 млн, кредит ВТБ должен быть полностью освоен в 2019-2020 гг. Предполагается, что добыча золота на месторождении начнется в текущем году и может составить до 5 тонн в год. На сегодня это крупнейший в стране действующий инвестиционный проект с российским участием и первый пример работы российского государственного банка в Кыргызстане.

Муса Бажаев отметил, что для освоения Джеруя создается высокотехнологичное производство, отвечающее самым строгим экологическим стандартам. Проект внесет достойный вклад в устойчивое развитие Таласской области и всего Кыргызстана. Новые перспективы сотрудничества на территории КР открываются с реализацией интеграционного потенциала ЕАЭС.

Михаил Шубин подчеркнул, что Джеруй создает до 1 тысячи рабочих мест, местные жители могут получить профессиональную подготовку, проект открыл возможности взаимодействия для многих подрядных организаций КР.

Для справки:

Месторождение Джеруй - второе по значимости золоторудное месторождение Кыргызстана с подтвержденными запасами более 100 т золота. Его доля в инвестициях в горнорудный сектор страны составляет около 40% (по данным Приложения 1 к Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы). Сумма отчислений от проекта в бюджеты и внебюджетные фонды КР составит около $540 млн, в том числе в фонды развития Таласской области - более $110 млн.