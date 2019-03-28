Где 3 апреля в Бишкеке не будет питьевой воды

3 апреля 2019 года с 09.00 до 17.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Контррезервуары" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Достоевского, М.Горького, Ауэзова и линией железной дороги, в том числе:
- жилые массивы "Алтын-Ордо" и "Кара-Жыгач";
- Кыргызско-Турецкий университет "Ата-Тюрк";
- ОАО "Реемстма";
- лицей №18;
- кондоминиум "Сулуутор";
- ОсОО "Алтын-Ажыдаар";
- ОсОО "САБ №1" по ул.Виноградная №1;
- ОсОО "Бишкекское учебно-производственное предприятие Кыргызского общества слепых и глухих";
- компанию "СЭМ";
- ОсОО "Ыссык Нан";
- АО "Ак-Жолтой";
- АО "Аман-Жол";
- профессиональный лицей №93;
- АО "Кыргызэнергоремонт";
- торговый центр "Аю Гранд Комфорт";
- институт физиологии;
- автосборочный завод;
- Республиканское ГАИ;
- ОАО "Антибиотики";
- АО "Торты от Зины";
- Городской каток по ул.Виноградная №1 "а";
- молочный цех по ул.Исакеева-ул.Ауэзова;
- ОсОО "Мабелла";
- центр обслуживания населения №2 Государственной регистрационной службы (ЦОН №2 ГРС).
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.
Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.