Визы, доллары и оружие. Что нашли у антипутиновских активистов

При обыске в квартире у активистов Нурлана Карымшакова и Гульзаны Имаевой сотрудники правоохранительных органов нашли ружье, патроны, пачку долларов и открытые визы в Мексику. Об этом сообщает ГУВД города Бишкека.

Напомним, накануне приезда Владимира Путина в Бишкек утром 27 марта Нурлан Карымшаков вместе с женой Гульназой Имаевой вышли к стенам российского посольства в Кыргызстане. Супруги держали в руках самодельные плакаты с провокационными надписями: "Путин!!! Агрессор убийца, баскынчы", "Нет торпедам Путина на Иссык-Куле, нет Бомбам".

Пара простояла всего несколько минут, когда к ним подошли сотрудники милиции и увезли в Первомайский РОВД. Об аресте активистов стало известно лишь вечером. Друзья и знакомые Карымшаковых подняли тревогу в социальных сетях, около 21.00, когда в квартире правозащитников был проведен обыск. Что именно нашли, никто не сообщил.

Поздно ночью, супружескую чету в здании Первомайского РОВД посетил глава Центра по предупреждению пыток. Он подтвердил, что с 9 утра до 4 часов дня их не заводили к следователю, не проводили допросов и не давали еды более 16 часов. Карымшаков и Имаева написали заявление, сейчас его рассматривает прокуратура.

По данным милиции, в надписях на плакатах эксперты усмотрели признаки призывов к возбуждению национальной, расовой, религиозной вражды. Более того, материалы носили публичный характер. Факт был зарегестрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 313 "Возбуждение расовой, межнациональной, межрелигиозной розни".

- С санкции суда был произведён обыск по месту жительства Нурлана Карымшакова, где были обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие двухствольное ружье 16 калибра в разобранном виде, без разрешительных документов, денежные средства в сумме 17 600 долларов США, 10 патронов, 1 банка пороха, дробь 300 граммов. Кроме того, установлено, что Нурлан Карымшаков и Гульзана Имаева в этом году с 21 по 25 марта посещали Мексику, открытые визы в Мексику действительны до 30 июля 2019 года, - сообщили в ГУВД столицы.

По этому поводу общественный деятель Эдиль Байсалов высказался, что акция была не более, чем очередным шагом к получению политического убежища в США.

Накануне, 28 марта, Первомайский суд Бишкека отпустил подозреваемых на время следствия под подписку о невыезде. В случае если Карымшакова и его жену признают виновными, им грозит срок до 7,5 лет лишения свободы, или до 10 лет, если в их действиях найдут отягощающие обстоятельства.

К слову, общественные деятели, журналисты, юристы отнеслись к действиям милиции и заключению "лингвистической" экспертизы с жесткой критикой. И вынесли вердикт, что такая реакция - медвежья услуга и властям, и восприятию визита российской делегации.

Нурлан Карымшаков является руководителем ОО "Неопарадигма". О его активистской деятельности известно немного. В 2012-2014 года он выступал против вступления Кыргызстана в ЕАЭС, являлся активным членом группы "Кыргызстан против Таможенного Союза".