Погода
$ 69.79 - 69.89
€ 78.35 - 79.07

"Северэлектро" проводит ремонтные работы в Бишкеке и двух областях

179  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С марта 2019 года районы электросетей ОАО "Северэлектро" в городе Бишкеке, Чуйской и Таласской областях приступили к ежегодным плановым ремонтным работам, капитальному строительству и техобслуживанию электрооборудования.

В Сокулукском районе в городе Шопоков, в селах Сокулук, Арал, Жыламыш, Романовка, Гавриловка, Белогорка, Асылбаш, Чат-Кёль, Новопавловка, Военно-Антоновка, Комсомольское, Фрунзе, Кызыл-Туу, Кунтуу, Шалта, Восточное,

Нижнечуйское, Джаны-Джер, Джаны-Пахта, Мирное, Манас полным ходом идут работы по ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ

Там, где это необходимо, электромонтёры Сокулукского РЭС перетягивают провисшие провода, меняют битые изоляторы. Всего в районе в текущем году будет отремонтировано 1 368,36 км ЛЭП

В ходе ремонтной кампании 2019 года в Сокулукском РЭС для повышения надежности электроснабжения потребителей будет произведена обрезка порослей деревьев вдоль 95,72 км трасс ЛЭП напряжением 10-6-0,4 кВ; реконструировано 4,1 км воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377457
Теги:
ремонт, Таласская область, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, Северэлектро
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  