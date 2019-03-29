"Северэлектро" проводит ремонтные работы в Бишкеке и двух областях

С марта 2019 года районы электросетей ОАО "Северэлектро" в городе Бишкеке, Чуйской и Таласской областях приступили к ежегодным плановым ремонтным работам, капитальному строительству и техобслуживанию электрооборудования.

В Сокулукском районе в городе Шопоков, в селах Сокулук, Арал, Жыламыш, Романовка, Гавриловка, Белогорка, Асылбаш, Чат-Кёль, Новопавловка, Военно-Антоновка, Комсомольское, Фрунзе, Кызыл-Туу, Кунтуу, Шалта, Восточное,

Нижнечуйское, Джаны-Джер, Джаны-Пахта, Мирное, Манас полным ходом идут работы по ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ

Там, где это необходимо, электромонтёры Сокулукского РЭС перетягивают провисшие провода, меняют битые изоляторы. Всего в районе в текущем году будет отремонтировано 1 368,36 км ЛЭП

В ходе ремонтной кампании 2019 года в Сокулукском РЭС для повышения надежности электроснабжения потребителей будет произведена обрезка порослей деревьев вдоль 95,72 км трасс ЛЭП напряжением 10-6-0,4 кВ; реконструировано 4,1 км воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ