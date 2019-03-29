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Возбудят ли в МВД уголовное дело на Фарида Ниязова?

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- Бакыт Стамов
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На экс-руководителя аппарата президента страны Фарида Ниязова герой апрельской революции написал заявление в милицию. Это редакции VB.KG подтвердили в СДПК.

По данным пресс-службы партии, предположительно, заявление написал участник апрельских событий Максат Чегирткеев.

- Во время апрельских событий он получил ранение. Он хотел поехать в Сочи за счет государства для прохождения реабилитации, однако его отправили на Иссык-Куль. В ближайшее время Фарид Ниязов сделает заявление, - пояснили в СДПК.

То, что в списках героев апрельской революции значится Максат Чегирткеев, подтвердила VB.KG член общественного объединения "Айкол Ала-Тоо" Марипа Алыйкулова.

- Я помогала ему поехать в Китай для прохождения лечения. Там ему сделали операцию, - сказала она.

В пресс-службе МВД, куда редакция VB.KG обратилась за комментарием, обещали позже предоставить информацию по поводу жалобы на Фарида Ниязова.


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URL: https://www.vb.kg/377459
Теги:
Айкол Ала-Тоо, апрельские события, Кыргызстан, уголовное дело, Марипа Алыйкулова, МВД, Фарид Ниязов
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