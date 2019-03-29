Мэрия зачищает муниципальную землю от "летников"

Управлением землепользования и строительства в процессе инвентаризации муниципальных земель и зданий произведён демонтаж объектов, занятых предприятиями питания под летние площадки.

Так, городская служба демонтировала кафе "Шашлычок" с летней площадкой, освободив муниципальную территорию площадью 2318,0 м2 (0,2318 га). Демонтированы навесы под летние площадки кафе "Алмаз" площадью 1415 м2 (0,1415 га).

В результате сноса летней площадки кафе "Шашлычный двор", расположенного по улице Токомбаева, освобождено 500 м2 (0,0 500 га) муниципальной земли. Благодаря проведению работ по сносу летних площадок кафе "Я люблю шашлык", расположенного в том же парке, освобождена территория площадью 1415 м2 (0,1415 га).

Также демонтирован металлический каркас строящегося кафе "Золотая бочка" и освобождена территория площадью 447,0 м2 (0,447 га). Демонтаж летних площадок рестобара "KIM PAB" по улице А.Токомбаева №21\1 позволил освободить территорию площадью 1442 м2 (0,1442 га).

Всего по итогам проведённых мероприятий освобождена территория общей площадью 7727 м2 (0,7727 га)