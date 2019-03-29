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Молодая Гвардия "утонула" из-за грязи со Льва Толстого?

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- Оксана Гут
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Вчера, 28 марта, на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого под мостом машины вынуждены были не ехать, а "плыть". Все из-за прошедшего дождя. Около двенадцати ночи муниципальные службы сообщили, что затоп ликвидирован. Но, как оказалось, проблема не решена. Редакция VB.KG обратилась в МП "Тазалык" за разъяснением причин случившегося коллапса.

- Ливень вчера начался примерно в 18.15. В это время город был весь в пробках. Я не мог попасть со своей спецмашиной на Молодую Гвардию. За полчаса доехал от Жибек-Жолу/Молодая Гвардия до путепровода. За это время и образовался затоп. Потом пока добрался до отстойника – там было очень много машин, начал откачивать воду. В общем, начал работать в 18.30 и закончил лишь в 23.30, - рассказывает начальник дорожно-эксплуатационного управления МП "Тазалык" Туратбек Касымбаев.

По его словам, чтобы вывезти всю собравшуюся ливневую воду, а это 250 куб.м., пришлось спецмашинам сделать 50 рейсов. Но на этом работа не закончена, сегодня ночью она продолжится.

- Затоп происходит из-за того, что выше путепровода дорога, где много СТОшек, вся разбита. С дождем вся грязь с нее стекает под мост. Отстойники забиваются. Вчера кроме ливневых решеток забилось и 25 метров водосточной трубы, которая уходит в центральную канализацию. Пока ситуация не устранилась, надо это исправлять. Сегодня ночью примерно в 22.00 начну очистку. Днем это делать невозможно, слишком много машин там, - отметил Касымбаев.

Проблемы на этом участке, уверяет, начались только этой весной. Очистку ливневых решеток и водосточных труб он делает в третий раз.

В свою очередь, пресс-секретарь МП "Тазалык" Жибек Каракеева разыскивает автолюбителей - владельцев госномеров, которые вчера были потеряны под мостом из-за затопления. Большинство из них изрядно помяты, остается только догадываться, какой ущерб понесли сами авто, носившие эти номера.


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URL: https://www.vb.kg/377461
Теги:
дороги, затопление, перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, ущерб, Тазалык
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