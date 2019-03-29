На кыргызко-казахстанской границе очередь из 140 большегрузов

Рядом с пунктом пропуска "Ак-Тилек автодорожный" на кыргызско-казахстанской границе скопилось 140 большегрузных автомобилей. Об этом VB.KG сообщили в Государственной пограничной службе.

В ведомстве объяснили, что большегрузы начали скапливаться приблизительно неделю назад из-за введения казастанской стороной дополнительных мер по проверке грузов, направляющихся в Республику Казахстан.

- Они проверяют грузы в каждом автомобиле, работают дополнительные органы проверки, такие как Налоговая служба. Это замедляет прохождение грузов через границу. В час проходит 4-5 автомобилей. Однако, очереди в основном скапливаются из грузовиков, которых по тем или иным причинам не пропустили в Казахстан. Они возвращаются на территорию Кыргызстана и ждут недалеко от КПП, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Пограничной службы.

С водителями ведется разъяснительная работа, чтобы они не создавали очередей, устраняли недостатки и возвращались для прохождения границы.

В ГПС подчеркнули, что большее скопление машин наблюдается со вчерашнего дня, в прошлую неделю на границе стояли около 60 грузовых авто. При этом на других пунктах пропуска на границе между Кыргызстаном и Казахстаном очередей не наблюдается.