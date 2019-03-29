С 2010 года найдено лишь 557 единиц оружия, украденного у милиции

7 апреля Кыргызстан отметит девятую годовщину народной революции. Пугает то, что одним из последствий апрельских и июньских событий стало стихийное вооружение населения – до сих пор на руках граждан находится половина украденного в те дни у милиции оружия. И что более опасно – оно могло быть перепродано экстремистским группам, и теперь может быть использовано против мирного населения.

Говоря конкретными цифрами, на сегодня в стране или даже уже за ее пределами незаконно хранятся около шестисот автоматов, пулеметов, гранатометов и прочего милицейского вооружения.

В ответе на запрос VB.KG пресс-служба МВД КР сообщает, что согласно данным СОБ МВД во время произошедших в 2010 году апрельских и июньских событий из подразделений силовых структур республики было похищено и утеряно более 1 100 единиц огнестрельного оружия.

За неполных девять лет, на 1 марта 2019 года, сотрудниками ОВД возвращено: 4 гранатомета, 4 пулемета, 243 автоматов, 185 пистолетов, 10 нарезных винтовок, 57 гладкоствольных ружей. Всего - 557 единиц оружия.

По данным пресс-службы ведомства, подразделениями министерства внутренних дел ежегодно проводятся широкомасштабные мероприятия под кодовым наименованием "Арсенал". В рамках проводимых мероприятий сотрудниками милиции активно проводится разъяснительная работа среди населения для добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, проводятся подворовые обходы, проверяется наличие лицензий и разрешительных документов на оружие.

Но несмотря на проводимую, цитируем, огромную работу, немалая часть утерянного или похищенного оружия до сих пор остается невозвращенной.

Еще несколько лет назад в органах предлагалось создать специальную группу, которая будет заниматься только поиском и возвращением похищенного у милиции оружия, проблему активно обсуждали в правительстве и Жогорку Кенеше – предлагали ввести какие-то действенные меры. Да только особых результатов это не принесло, как видно.

Напомним, также, что в 2010 году тем, кто добровольно сдавал украденное, выплачивали денежные вознаграждения.

Теперь денег за добровольную сдачу огнестрельного оружия и взрывчатых веществ никто не платит. Но, как отмечают в МВД, за возвращение незаконно хранящегося вооружения граждане освобождаются от уголовной ответственности.

А вот в случае выявления фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия, а также боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, граждане будут нести ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по введенному с 1 января новому уголовному кодексу. В частности, им грозит наказание в виде лишения свободы II, III и IV категории (максимально от семи до десяти лет).