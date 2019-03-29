Стыдно и за них, и за себя. Байсалов об "антипутинских" активистах

. Активист Эдиль Байсалов прокомментировал VB.KG уголовное дело против активистов Нурлана Карымшакова и Гульназ Имаевой.

- Сразу хочу сказать, что каждый гражданин имеет право выходить со своим протестом на пикет. Ничего незаконного или разжигающего на плакате этих Карымшаковых не содержалось. Мы все прекрасно знаем, какие огромные демонстрации протеста сопровождают тех же президентов США. В Японии выступают против их военных баз, и ничего тут такого нет. Поэтому вчера, например, лично я симпатизировал этим людям, и был строго на их стороне. Но вот вечером, когда я узнал, что у них открытая виза в Мексику, мне стало стыдно и за них, и за себя. Мое личное и субъективное мнение - что этими людьми двигало желание создать себе легенду перед эмиграцией в США через мексиканскую границу по якобы политмотивам, - прокомментировал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что Карымшаков и Имаева заявляют, что в Мексике у них живет друг. Однако Байсалов добавляет, что никто не ездит в Мексику в гости, даже если там живет родной брат.

- Пусть на суд общественности они предоставят этого самого "друга". Я готов извиниться перед ними, если это действительно невинная частная поездка. От таких "активистов" нам надо отмежевываться решительно. Да, у каждого есть право выходить на пикеты, но омерзительно, когда кое кто хочет найти для себя легкий путь в благополучные страны. Это дискредитирует и бросает тень на всех нас! – возмутился Эдиль Байсалов.

Отметим, что самого Эдиля Байсалова неоднократно обвиняли в том, что он работает на организации в США и специально провоцирует власти, чтобы получить политическое убежище в более благополучной стране мира.

При этом Байсалов считает, что против Карымшакова и Имаевой выдвинули слишком серьезные обвинения, которые создают большой резонанс и дают почву, чтобы обвинить власти в репрессиях, что может быть выгодно другим политическим силам.

Напомним, накануне начала государственного визита президента РФ в Кыргызстан, супруги Нурлан Карымшаков и Гульназ Имаева вышли к стенам посольства России в Бишкеке с антипутиновскими плакатами. Их задержали и доставили в Первомайское РОВД. Лингвистическая экспертиза показала наличие в текстах на плакатах посыл разжигающий межнациональную рознь. На основании этого начата досудебная проверка по статье 313 Уголовного кодекса "Разжигание межэтнической, межнациональной, религиозной вражды". Во время обыска в их квартире милиционеры нашли открытые визы в Мексику, более 17 тысяч долларов и ружье, патроны и порох. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. На эту ситуацию уже обратила внимание международная организация по правам человека Human Rights Watch. Там потребовали прекратить политическое преследование активистов.

И уточнение от судебного органа. Сообщается, что 28 марта 2019 года в Первомайский районный суд поступило ходатайство помощника прокурора Первомайского района города Бишкек о применении мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении Карымшакова Н., в виде подписки о невыезде в отношении Имаевой Г., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.313 УК Кыргызской Республики (в редакции от 2 февраля 2017 года).

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 28 марта 2019 года ходатайство в отношении обвиняемого Карымшакова Н.А. было удовлетворено частично. Ходатайство в отношении обвиняемой Имаевой Г. было удовлетворено.Задержание Карымшакова Н.А. и Имаевой Г. признаны законными и обоснованными. Учитывая, что их личность установлена, имеют постоянное место жительства, и на иждивении двое несовершеннолетних детей, суд посчитал целесообразным применить в отношении Карымшакова Н. и Имаевой Г. меру пресечения в виде подписки о невыезде на срок досудебного производства, то есть до 27 мая 2019 года.