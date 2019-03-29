В Кыргызстане проходит Международный культурный фестиваль "Цветы России"

В Кыргызстане с 25 по 30 марта проходит XIV Международный культурный фестиваль "Цветы России", который за историю своего существования прошел в 13 городах Европы. Об особенностях данного проекта и отзывах о нем рассказали организаторы фестиваля.

Этот фестиваль культурного и образовательного характера в Бишкеке проводится впервые при содействии Министерства культуры, информации и туризма КР.

Художественный руководитель Международного культурного фестиваля "Цветы России" Виктор Минков отметил, что проект является самым крупным в своем роде и представляет комплексно детское творчество России.

"Мы привезли в Кыргызстан лучшее, что у нас есть и связано с детским творчеством. Прежде всего, это потрясающий и уникальный коллектив "Домисолька", который сегодня в 18:00 часов на сцене театра оперы и балета будет выступать со своей программой. Также это Санкт-Петербургский театр "Кукольный формат", это мастер-классы, выставка детских рисунков от Калининграда до Владивостока, круглые столы – настолько все насыщенно. Все это укладывается в два дня", - поделился художественный руководитель фестиваля.