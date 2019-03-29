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Дело об убийстве Бурулай: Милиционеры не признают своей вины

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- Оксана Гут
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Сегодня, 29 марта, в Аламудунском районном суде продолжился процесс по скандально известному делу о смерти Бурулай. На скамье подсудимых сотрудники милиции – трое из ГУВД, двое из УОБДД Чуйской области. Их обвиняют в допущении убийства 19-летней Бурулай Турдалы кызы в здании РОВД Жайыльской района.

В частности, им инкриминируется статья 316 УК КР "Халатность".

В ходе прений гособвинитель потребовал для подсудимых по 5 лет лишения свободы. Прокурор заявил, что их вина полностью доказана.

В свою очередь, сторона потерпевших выразила мнение, что в действиях сотрудников УОБДД нет состава преступления и попросила оправдать их.

Адвокаты подсудимых просят оправдать всех милиционеров, заявляя, что в их действиях не было преступной халатности. Более того они уже понесли дисциплинарные взыскания. Сами милиционеры также не признают себя виновными.

Следующий судебный процесс назначили на 9 апреля.

Напомним, 19-летняя Бурулай Турдалы кызы трагически погибла 27 мая 2018 года в отделении Жайыльского РОВД. В тот роковой день знакомый девушки Марсбек Бодошев пытался во второй раз украсть девушку с целью женитьбы. Сотрудники милиции смогли пресечь попытку ала-качуу, но не уберегли Бурулай, оставив ее одну в комнате отделения, куда ворвался вооруженный ножом Бодошев. Он нанес смертельный удар девушки, а потом ранил себя. 27 февраля Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции – приговорить Марсбека Бодошева к 20-ти годам колонии усиленного режима и выплате компенсации семье погибшей в сумме 800 тысяч сомов. Хотя прокурор требовал назначить Бодошеву наказание в виде 23-х лет лишения свободы, а родственники девушки требовали пожизненного заключения.


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URL: https://www.vb.kg/377473
Теги:
ГУВД, суд, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, убийство Бурулай
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