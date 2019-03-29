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Музыкальная школа имени Шубина будет отмечать свое 80-летие

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- ВБ
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30 марта 2019 года Центральная музыкальная школа имени Шубина будет отмечать концертом свой 80-летний юбилей. Концерт будет проходить в театре оперы и балета имени А. Малдыбаева в 14:00.

Центральная детская музыкальная школа имени П.Ф.Шубина за 80 лет своей деятельности выпустила многих начинающих музыкантов

Больше половины из них продолжили свое образование в средних и высших учебных заведениях Кыргызстана, Росии, Германии, США.

В целях увековечения памяти, постановлением Совета министров ССР 20 января 1948 года школе присвоили имя Народного артиста Киргизской ССР, композитора Петра Федоровича Шубина, внесшего огромный вклад в развитие кыргызской профессиональной культуры. В 2010 году был присвоен статус Центральной детской музыкальной школы им. П.Ф.Шубина.

Великий педагог Петр Шубин первым в республике организовал оркестр народных инструментов. Это было неимоверно сложно: в стране не было профессиональных музыкантов, и народные дарования нужно было искать в селах. Шубин не сдался и объединил в своем оркестре Мураталы Куренкеева, Карамолдо Орозова и Атая Огонбаева.


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URL: https://www.vb.kg/377476
Теги:
искусство, музыка, Бишкек, культура, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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