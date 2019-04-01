Очередь из грузовиков на кыргызско-казахской границе растет

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 08:00 часов 01 апреля 2019 года в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке Государственной границы складывается следующая ситуация:

- на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" зафиксирована очередь 223 большегрузных автомобилей

С 20:00 31 марта по 08:00 01 апреля через - данный пункт пропуска пересекли - 158 грузовых автотранспорта из них – 84 автомашины груженные ТНП и 74 - "пустых" грузовых автомашин.

- на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка" автодорожный есть скопление 60-70 легковых и 25-30 грузовых автомашин.

Причиной данной ситуации: тщательная проверка грузов, что приводит увеличению времени проверки транспортных средств в пунктах пропуска Республики Казахстан.

На контрольно-пропускных пунктах "Акжол", "Чалдыбар", "Токмок" и "Кен-Булун" автодорожный скопление граждан и очередь из авторанспортов нет. КПП работают в повседневном режиме.