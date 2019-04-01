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Очередь из грузовиков на кыргызско-казахской границе растет

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 08:00 часов 01 апреля 2019 года в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке Государственной границы складывается следующая ситуация:

- на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" зафиксирована очередь 223 большегрузных автомобилей

С 20:00 31 марта по 08:00 01 апреля через - данный пункт пропуска пересекли - 158 грузовых автотранспорта из них – 84 автомашины груженные ТНП и 74 - "пустых" грузовых автомашин.

- на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка" автодорожный есть скопление 60-70 легковых и 25-30 грузовых автомашин.

Причиной данной ситуации: тщательная проверка грузов, что приводит увеличению времени проверки транспортных средств в пунктах пропуска Республики Казахстан.

На контрольно-пропускных пунктах "Акжол", "Чалдыбар", "Токмок" и "Кен-Булун" автодорожный скопление граждан и очередь из авторанспортов нет. КПП работают в повседневном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/377481
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, Кыргызстан, таможня
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Комментарии
Пикир
01.04.2019, 09:12

"Причиной данной ситуации: тщательная проверка грузов, что приводит увеличению времени проверки транспортных средств в пунктах пропуска Республики Казахстан."

Это не причина, а результат. В чем причина надо у властей РК спросить

+1
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Жика
01.04.2019, 09:27

Новый Казахстанский президент не президент а просто пешка в руках Назарбаева. Делает все что ему Назарбаев говорит. В следующем году точно президентом станет дочь Назарбаева.

0
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Рон
01.04.2019, 09:32

Новый президент Казахстана я думаю он робот Назарбаева приглядитесь он даже не маргает!

0
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Пордок
01.04.2019, 09:46

Нету доверия нашей таможне во главе с раимом милионом, вот и результат

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Злой
01.04.2019, 11:08

Винтиль воды снизить до min.

0
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Читатель
01.04.2019, 11:42

А может это специально не пропускают автомашины до возвращения Бабанова? Может не зря муссируются разговоры среди народа о скором возвращении Акаевых, Бакиевых, Мурзакматова и Бабанова, плюс об объединении их с Атамбаевым, Мадумаровым и другими? Для чего они хотят объединиться? Какие могут быть последствия? Кто-нибудь это мониторит вообще? Обычно слухи всегда подтверждаются. Наверное не зря активизировался Атамбаев

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Тюля
01.04.2019, 11:44

случайно не АША ли виноват?

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Талант
01.04.2019, 12:11

Читатель

А может это специально не пропускают автомашины до возвращения Бабанова? Может не зря муссируются разговоры среди народа о скором возвращении Акаевых, Бакиевых, Мурзакматова и Бабанова, плюс об объединении их с Атамбаевым, Мадумаровым и другими? Для чего они хотят объединиться? Какие могут быть последствия? Кто-нибудь это мониторит вообще? Обычно слухи всегда подтверждаются. Наверное не зря активизировался Атамбаев

Тюля

случайно не АША ли виноват?   

Вам уже везде чудится этот Атамбаев. Его уже два года нет во власти. 

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Данилко У.
01.04.2019, 12:26

Талант

Читатель

А может это специально не пропускают автомашины до возвращения Бабанова? Может не зря муссируются разговоры среди народа о скором возвращении Акаевых, Бакиевых, Мурзакматова и Бабанова, плюс об объединении их с Атамбаевым, Мадумаровым и другими? Для чего они хотят объединиться? Какие могут быть последствия? Кто-нибудь это мониторит вообще? Обычно слухи всегда подтверждаются. Наверное не зря активизировался Атамбаев

Тюля

случайно не АША ли виноват?   

Вам уже везде чудится этот Атамбаев. Его уже два года нет во власти. 

А кто же тогда виновный? 

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зап/части для ТНВД -
01.04.2019, 13:44
Карма: +110
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 167
Минусов: 57
Комментариев: 230

Камеры им никто не даст ставить........

А вот за препятствия в работе ЕАЭС ответят.........Есть нормы........Сейчас думаю,время юристов составлять ИСКи на работу казахских таможенников! И эти ИСКи переправить в ЕАЭС

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Ernest Canat
01.04.2019, 14:54
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

скотный двор    

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Libra
01.04.2019, 17:06

Казахстан просто завидует нам из за того что путин пришел к нам с официальным визитом и инвестировал миллиарды долларов а Казахстану нет!

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