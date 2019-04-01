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У подозреваемых в ограблении пакистанца нашли железный макет "Калашникова"

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- ВБ
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28 марта 2019 года в дежурную часть УВД Ленинского района г.Бишкек поступило сообщение по факту грабежа, совершенного на пересечении улиц Московская и Фучика, где примерно в 13:50 часов четверо неизвестных на на автомашине марки "Ниссан-Сефиро" белого цвета, избили гражданина Пакистана А.Н., 1997 г.р., и забрали его сумку, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 201 ч.2 УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБРН СКМ ГУВД г.Бишкек совместно с ГБРН СКМ УВД Ленинского района г.Бишкек были установлены лица, совершивших данное преступление, и по отдельному поручению следователя СС УВД Ленинского района г.Бишкек, были задержаны:

1. гражданин М.Э., 1984 года рождения, уроженец Таласской области.

2. гражданин Б.А., 1984 года рождения, уроженец Жалал-Абадской области.

3. гражданин А.А., 1983 года рождения, уроженец Нарынской области.

Вышеуказанные лица были задержаны по подозрению в совершении преступления и согласно ст. 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Кроме этого, подозреваемые при задержании оказали активное сопротивление сотрудникам милиции. Более того, при обыске автомашины "Нисан-Сефиро", на которой и было, предположительно, совершено преступление, в багажнике был обнаружен и изъят завернутый в простыню железный макет автомата "Калашникова". В настоящее время устанавливается причастность указанных лиц к другим преступлениям совершенных на территории г.Бишкек и Чуйской области.

На основании отдельного поручения следователя Следственной службы УВД Ленинского района г.Бишкек ОБРН СКМ ГУВД г.Бишкек проводятся розыскные мероприятия по задержанию четвёртого соучастника преступления.


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URL: https://www.vb.kg/377483
Теги:
ГУВД, ИВС, ограбление, оружие, Пакистан, Бишкек, Кыргызстан
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