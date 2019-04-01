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Погода на 1 апреля - снег и дождь. И это, к сожалению, не шутка...

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- ВБ
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Сегодня, в день смеха, погода решила коварно пошутить над кыргызстанцами. По республике местами ожидается дождь и сегодня, и завтра, 2 апреля. В горных районах выпадет снег.

По прогнозу МЧС ожидается гололедица и заморозки. Ветер западный, 4-9 м/сек. В некоторых районах порывы ветра достигнут 15-20 м/сек.

Внимание водителям, которые планируют в эти дни проезжать о трассе Бишкек-Ош. На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Чычкан силами МЧС проводятся принудительные спуски лавин для предотвращения чрезвычайных ситуаций. На время спусков движение по трассе будет приостановлено.


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URL: https://www.vb.kg/377484
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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