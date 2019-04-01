Кыргызстан и Казахстан. Необъявленная торговая война

Действия казахстанских властей по проверке грузов из Кыргызстана наносят существенный ущерб отечественным предпринимателям и снижают товарооборот. Таким мнением с VB.KG поделился Председатель Ассоциации перевозчиков Темирбек Шабданалиев.

- Проверке подвергаются в основном товары народного потребления. Сельхозпродукция и скоропортящиеся продукты пропускают вне очереди. Казахстанская сторона объясняет введение дополнительных проверок стремлением выявить незаявленные товары и контрабандные грузы. С их точки зрения они, возможно, правы. Однако подобные действия нарушают нормы ЕАЭС, так как грузы, произведенные внутри Кыргызстана, должны проходить внутри Союза свободно и беспрепятственно. Сейчас же мы видим необъявленную, подпольную торговую войну, которая наносит ущерб кыргызстанским бизнесменам и снижает товарооборот, - считает собеседник редакции.

Министерство финансов Казахской республики объясняет, что скопление машин вызвано тем, что водители сами отказываются проходить досмотр.

- Возможно, такие случаи есть. Я могу предположить, что грузы состоят из разных видов товаров, а у водителя на руках разные артикулы и номенклатурные номера. Значит, им придется достать весь груз, рассортировать его по группам, пройти проверку, а потом вновь загрузить. Такая работа занимает много сил и времени, поэтому водители отказываются, - предполагает Шабданалиев.

Глава Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев согласен, что дополнительные проверки казахстанской стороной нарушают нормы ЕАЭС. Кыргызстан не первый раз оказывается перед такой проблемой и будет сталкиваться еще как минимум несколько ближайших лет.

- У министров Евразийской экономической комиссии, которая занимается подобными проблемами, нет рычагов воздействия на страны. В октябре прошлого года казахстанцы также перекрыли торговые коридоры, это стало прецедентом для встречи с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. После чего вопрос был решен, - сказал VB.KG Сергей Пономарев.

Бизнесмен отмечает, что нарушаются не только договоренности в рамках ЕАЭС, но и соглашения, принятые в ВТО.

- Даже в Европейском Союзе очень долго национальные интересы превалировали над общими, и страны постоянно вступали в торговые войны. То же самое теперь мы видим в ЕАЭС, и, я думаю, еще не один год такие ситуации будут повторяться. Между Россией и Беларусью, между Казахстаном и Кыргызстаном, - заключил эксперт.

Правительство пока не дает официального комментария о действиях казахстанских властей. За ситуацией на границе наблюдают представители Погранслужбы. При этом, по неподтвержденной информации, глава Таможенной службы Кыргызстана выехал в Казахстан для переговоров с казахстанскими коллегами. Официально эта информация пока что не подтверждается.

Напомним, скопление большегрузных автомобилей на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" наблюдается в течение недели. С 28 марта очередь выросла до сотни машин. К сегодняшнему утру их уже более трехсот.