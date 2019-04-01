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Кыргызстан и Казахстан. Необъявленная торговая война

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- Екатерина Улитина
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Действия казахстанских властей по проверке грузов из Кыргызстана наносят существенный ущерб отечественным предпринимателям и снижают товарооборот. Таким мнением с VB.KG поделился Председатель Ассоциации перевозчиков Темирбек Шабданалиев.

- Проверке подвергаются в основном товары народного потребления. Сельхозпродукция и скоропортящиеся продукты пропускают вне очереди. Казахстанская сторона объясняет введение дополнительных проверок стремлением выявить незаявленные товары и контрабандные грузы. С их точки зрения они, возможно, правы. Однако подобные действия нарушают нормы ЕАЭС, так как грузы, произведенные внутри Кыргызстана, должны проходить внутри Союза свободно и беспрепятственно. Сейчас же мы видим необъявленную, подпольную торговую войну, которая наносит ущерб кыргызстанским бизнесменам и снижает товарооборот, - считает собеседник редакции.

Министерство финансов Казахской республики объясняет, что скопление машин вызвано тем, что водители сами отказываются проходить досмотр.

- Возможно, такие случаи есть. Я могу предположить, что грузы состоят из разных видов товаров, а у водителя на руках разные артикулы и номенклатурные номера. Значит, им придется достать весь груз, рассортировать его по группам, пройти проверку, а потом вновь загрузить. Такая работа занимает много сил и времени, поэтому водители отказываются, - предполагает Шабданалиев.

Глава Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев согласен, что дополнительные проверки казахстанской стороной нарушают нормы ЕАЭС. Кыргызстан не первый раз оказывается перед такой проблемой и будет сталкиваться еще как минимум несколько ближайших лет.

- У министров Евразийской экономической комиссии, которая занимается подобными проблемами, нет рычагов воздействия на страны. В октябре прошлого года казахстанцы также перекрыли торговые коридоры, это стало прецедентом для встречи с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. После чего вопрос был решен, - сказал VB.KG Сергей Пономарев.

Бизнесмен отмечает, что нарушаются не только договоренности в рамках ЕАЭС, но и соглашения, принятые в ВТО.

- Даже в Европейском Союзе очень долго национальные интересы превалировали над общими, и страны постоянно вступали в торговые войны. То же самое теперь мы видим в ЕАЭС, и, я думаю, еще не один год такие ситуации будут повторяться. Между Россией и Беларусью, между Казахстаном и Кыргызстаном, - заключил эксперт.

Правительство пока не дает официального комментария о действиях казахстанских властей. За ситуацией на границе наблюдают представители Погранслужбы. При этом, по неподтвержденной информации, глава Таможенной службы Кыргызстана выехал в Казахстан для переговоров с казахстанскими коллегами. Официально эта информация пока что не подтверждается.

Напомним, скопление большегрузных автомобилей на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" наблюдается в течение недели. С 28 марта очередь выросла до сотни машин. К сегодняшнему утру их уже более трехсот.


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URL: https://www.vb.kg/377485
Теги:
граница, Казахстан, сельское хозяйство, ЕАЭС, конфликт, Кыргызстан, таможня
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Комментарии
Талант
01.04.2019, 12:08

Тут все просто, не пускают товар, который едет в Россию через нас из Китая, казахи уже сами много лет хотят сами таскать китайские товары в Россию и далее. Поэтому им надо сделать так, чтоб наш товарооборот с Китаем упал из-за невыгодности провоза через Казахстан. Хоргос то зачем они строили и вбухали туда миллиарды тенге. Но есть один факт, наш президент в прошлом году много хвастался, что наладил отношения и теперь не будет проблем, но как мы видим проблем стало еще больше. 

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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
01.04.2019, 12:23
Карма: +110
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Комментариев: 230

Все хотят продавать китайский товар,но не у всех получается!

у казахов выше наценка на ВСЕ---вот отсюда и проблемы......

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Читатель
01.04.2019, 12:31

Казахи гасят Кыргызстан, потому что Кыргызстан не хочет целовать опу Назарбаеву и не славит его.

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Жэк
01.04.2019, 13:15

Казахстан таким образом хочет на нас надавить и поставить камеры на наши водохранилище. Таким образом они хотят смотреть  в прямой трансляции на наши водохранилища. Фиг им, если установят камеры потом они будут закрывать границы за то что мы закрываем платины требуя спустить воду а не собирать.

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Найман
01.04.2019, 13:35

Жалаир мутит

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Все просто
01.04.2019, 13:40

Точно также нужно не впускать их грузы и все!

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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
01.04.2019, 13:43
Карма: +110
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 167
Минусов: 57
Комментариев: 230

Жэк

Казахстан таким образом хочет на нас надавить и поставить камеры на наши водохранилище. Таким образом они хотят смотреть  в прямой трансляции на наши водохранилища. Фиг им, если установят камеры потом они будут закрывать границы за то что мы закрываем платины требуя спустить воду а не собирать.

Камеры им никто не даст ставить........

А вот за препятствия в работе ЕАЭС ответят.........Есть нормы........Сейчас думаю,время юристов составлять ИСКи на работу казахских таможенников! И эти ИСКи переправить в ЕАЭС

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Читатель
01.04.2019, 14:10

"Значит, им придется достать весь груз, рассортировать его по группам, пройти проверку, а потом вновь загрузить."

Надо бы в самое неподходящее время перекрыть воду в Казахстан. Якобы для проверки уровня загрязненности воды. Мы же не можем пускать в Казахстан грязную воду. Поэтому воду надо перекрыть и делать лабораторные анализы. Пока не станут пропускать наш транспорт.

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Казах из КРСУ
01.04.2019, 15:20

Казахстану честно говоря плевать ЕАЭС. Все делается ради защиты внутреннного рынка ! вы тоже предпринамйте ответные меры. Тоже сражайтесь за защиту своего рынка Капитализм ...ребята ..капитализм .Никого брат ,сват ,дядя тетя !

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Саша
01.04.2019, 15:20

Множестно мелких швейных

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