По республике пройдут отключения газа

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

-1 апреля в г. Ош по уч. Жаны-Турмуш;

- с 1 по 5 апреля в с. Аламедин в следующих районах: р.Аламедин, Гидростроитель, Алма-Атинская, Набережная, Иваницина 60,60А; Панфилова, Кожожаш, Гоголя, Школьная; ОсОО "Шин-Лайн";

- со 2 по 4 апреля в г. Бишкек по следующим улицам: Кольбаева, Э. Ибраева, Сокулукская, Иссык-Кульская;

- со 2 по 4 апреля в г. Бишкек по улицам: Исанова, Токтогула, пр. Манаса, пр. Чуй, ул. Сыдыкова;

- с 3 по 4 апреля в г. Бишкек по улицам: Орозова, П. Лумумбы, Абдраева.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.