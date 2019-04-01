Где 4 апреля в Бишкеке не будет питьевой воды

4 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Кок-Жар" и магистральных водоводах будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный линией железной дороги и улицами: Панфилова, М.Фрунзе, р.Аламедин. В том числе:
- микрорайон "Восток-6";
- редакция газеты "Вечерний Бишкек";
- мечеть по ул. Гоголя;
- ЗАО "Штайнбройн";
- лицеи № 5, 12, 65;
- СШ № 11, 67, 4, 30, 24, 28, ШГ №6, школа-комплекс "Звездочка";
- детские сады №145, 178, 35, 124, 61, 31;
- АТС №29;
- ТД "Бишкек-Сити";
- Спорткомплекс "Карвен-Клуб-Плюс";
- УВД г. Бишкек;
- лечебно-оздоровительный комплекс "Жыргал";
- ТД "Дордой-Плаза";
- ЦСМ №4, 10;
- АО "Айгул";
- АФ ОКБ "Аалам";
- ОАО "Кыргызтелеком";
- ГП "Кыргызпочтасы";
- ГУИН;
- министерства юстиции КР;
- министерство экономики КР;
- ЦУМ "Айчурек";
- ГУМ "Чынар";
- Республиканский диагностический центр;
- Кыргызско-Российский Славянский университет;
- КНИА "Кабар";
- управление охраны МВД КР:
- Кыргызский академический театр оперы и балета имени Малдыбаева;
- ОсОО "Кыргызинвест";
- Чуйский университет по ул. Суюнбаева;
- типография "Триада" по ул. Гоголя №28"а";
- ТД "Мега-Комфорт";
- Сеть новых магазинов "1000 мелочей";
- РОВД Свердловского района;
- типография "Графа" по ул. Огонбаева № 222;
- школа "Алтын-Башат" и детский сад АО "Телеком";
- ТД "Детский Мир "Силк-Вэй";
- музыкальная школа имени Шубина;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева по ул.Тыныстанова №78;
- Мемориальный музей-мастерская Гапара Айтиева по ул.Абдрахманова №196;
- Русский театр драмы имени Айтматова;
- кинотеатр "Ала-Тоо";
- Узбекское представительство по ул.Тыныстанова №215;
- Верховный суд по ул.Орозбекова №37;
- Кыргызский государственный университет имени Арабаева.
Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.
Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.