Где 4 апреля в Бишкеке не будет питьевой воды

4 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Кок-Жар" и магистральных водоводах будет прекращена подача питьевой воды в район, ограниченный линией железной дороги и улицами: Панфилова, М.Фрунзе, р.Аламедин. В том числе:

- микрорайон "Восток-6";

- редакция газеты "Вечерний Бишкек";

- мечеть по ул. Гоголя;

- ЗАО "Штайнбройн";

- лицеи № 5, 12, 65;

- СШ № 11, 67, 4, 30, 24, 28, ШГ №6, школа-комплекс "Звездочка";

- детские сады №145, 178, 35, 124, 61, 31;

- АТС №29;

- ТД "Бишкек-Сити";

- Спорткомплекс "Карвен-Клуб-Плюс";

- УВД г. Бишкек;

- лечебно-оздоровительный комплекс "Жыргал";

- ТД "Дордой-Плаза";

- ЦСМ №4, 10;

- АО "Айгул";

- АФ ОКБ "Аалам";

- ОАО "Кыргызтелеком";

- ГП "Кыргызпочтасы";

- ГУИН;

- министерства юстиции КР;

- министерство экономики КР;

- ЦУМ "Айчурек";

- ГУМ "Чынар";

- Республиканский диагностический центр;

- Кыргызско-Российский Славянский университет;

- КНИА "Кабар";

- управление охраны МВД КР:

- Кыргызский академический театр оперы и балета имени Малдыбаева;

- ОсОО "Кыргызинвест";

- Чуйский университет по ул. Суюнбаева;

- типография "Триада" по ул. Гоголя №28"а";

- ТД "Мега-Комфорт";

- Сеть новых магазинов "1000 мелочей";

- РОВД Свердловского района;

- типография "Графа" по ул. Огонбаева № 222;

- школа "Алтын-Башат" и детский сад АО "Телеком";

- ТД "Детский Мир "Силк-Вэй";

- музыкальная школа имени Шубина;

- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева по ул.Тыныстанова №78;

- Мемориальный музей-мастерская Гапара Айтиева по ул.Абдрахманова №196;

- Русский театр драмы имени Айтматова;

- кинотеатр "Ала-Тоо";

- Узбекское представительство по ул.Тыныстанова №215;

- Верховный суд по ул.Орозбекова №37;

- Кыргызский государственный университет имени Арабаева.

Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.