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Абдрахманов: Людям заплатили по 100 долларов для срыва съезда СДПК

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- Бакыт Стамов
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18 очередной съезд СДПК, который был объявлен политсоветом партии по инициативе движения "СДПК без Атамбаева", пройдет 3 апреля в столичном Кыргызском драмтеатре. Это редакции VB.KG подтвердил лидер этого движения Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, политсовет СДПК 4 марта этого года назначил эту дату большинством голосов.

- Поэтому этот съезд будет действительно легитимным в отличие от того мероприятия, которое организует экс-президент Атамбаев. Съезд пройдет под лозунгом: "СДПК на пути обновления и преобразования". Кроме того, главная тема обсуждения - разоблачение культа личности товарища Алмазбека Атамбаева, - пояснил он.

Вместе с тем Абдрахманов отметил, что на этом съезде они ожидают провокации со стороны своих политических противников.

- Провокации будут, мы это точно знаем. Очень обидно за наших граждан, и нехорошо, когда людям платят по 100 долларов, чтобы прийти и сорвать наш легитимный съезд. Также это не красит людей, которые организовывают подобные вещи. Мы к этому готовимся, и уже собрали свою ДНД (добровольная народная дружина, - прим. ред.), - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Напомним, ранее лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов сообщил, что политсовет СДПК большинством голосов принял решение провести съезд 3 апреля текущего года.

На следующий день заместители председателя СДПК Алмазбека Атамбаева провели пресс-конференцию, на которой заявили, что никакого политсовета не было. В частности, Ирина Карамушкина отметила, что Исе Омуркулову не удалось собрать кворум.

В свою очередь Сагынбек Абдрахманов заявил, что доказательством его слов является протокол заседания политсовета СДПК, на котором стоят подписи большинства его членов.

Официальный орган СДПК, возглавляемый экс-президентом Атамбаевым, назначил дату съезда на 6 апреля текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/377491
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СДПК, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
Рита
01.04.2019, 13:25

Атамбаевцы срывают с себя волосы и просто распространяют ложные информации. Если они об этом знали почему не сообщили в правоохранительные органы. Почему они не остановили их!?

-1
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Бакыт
01.04.2019, 13:28

Убрать Атамбаева он вор и узурпировал власть. В его правлении правили страной одни шаферы, охранники, одним словам не профессионалы свое дело.

-1
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123
01.04.2019, 15:16

А сколько заплатили Омуркулову? !!!!!

0
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расул
01.04.2019, 15:33

Бакыт

Убрать Атамбаева он вор и узурпировал власть. В его правлении правили страной одни шаферы, охранники, одним словам не профессионалы свое дело.

Если бы он узурпировал власть, он бы до сих пор был бы у власти, или бы пролонгировал себе президентские полномочия лет на 10. Вместо этого Атамбаев провёл выборы и продвинул в БД не шофёра, не Сапара, не сына, не брата.  

-1
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тюлегенов
01.04.2019, 15:35

Сагын смешон. Он даже партию не может организовать самостоятельную, выезжает за счёт Атамбаева в названии.

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Самат
01.04.2019, 16:21

Этот Абдрахманов меня бесит, какой-же он бессовестный человек. Сам не может создать, и тут людям мешает работать. 

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Кочкор
01.04.2019, 17:32

Сагынбек байке чындык сиз тарапта! Ага СДПК без Атамбева кыймылы!

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Мира
01.04.2019, 17:35

Скорее всего он сам заплатил людям что бы присутствовали в сьезде. 

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Хати
01.04.2019, 17:38

Гнилые Атамбаевцы привыкли сорвать все

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Жэк
01.04.2019, 17:49

Атамбаевские тролли не могут не единого хорошего слово сказать про Атамбаева так как на всех работах Атамбаева замешаны коррупции и черные делишки посмотрите только на Албека у него 147 недвижимостей только в Бишкеке. А Атамбаев  строит дома стоимостью миллионы долларов.

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