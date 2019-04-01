Абдрахманов: Людям заплатили по 100 долларов для срыва съезда СДПК

18 очередной съезд СДПК, который был объявлен политсоветом партии по инициативе движения "СДПК без Атамбаева", пройдет 3 апреля в столичном Кыргызском драмтеатре. Это редакции VB.KG подтвердил лидер этого движения Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, политсовет СДПК 4 марта этого года назначил эту дату большинством голосов.

- Поэтому этот съезд будет действительно легитимным в отличие от того мероприятия, которое организует экс-президент Атамбаев. Съезд пройдет под лозунгом: "СДПК на пути обновления и преобразования". Кроме того, главная тема обсуждения - разоблачение культа личности товарища Алмазбека Атамбаева, - пояснил он.

Вместе с тем Абдрахманов отметил, что на этом съезде они ожидают провокации со стороны своих политических противников.

- Провокации будут, мы это точно знаем. Очень обидно за наших граждан, и нехорошо, когда людям платят по 100 долларов, чтобы прийти и сорвать наш легитимный съезд. Также это не красит людей, которые организовывают подобные вещи. Мы к этому готовимся, и уже собрали свою ДНД (добровольная народная дружина, - прим. ред.), - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Напомним, ранее лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов сообщил, что политсовет СДПК большинством голосов принял решение провести съезд 3 апреля текущего года.

На следующий день заместители председателя СДПК Алмазбека Атамбаева провели пресс-конференцию, на которой заявили, что никакого политсовета не было. В частности, Ирина Карамушкина отметила, что Исе Омуркулову не удалось собрать кворум.

В свою очередь Сагынбек Абдрахманов заявил, что доказательством его слов является протокол заседания политсовета СДПК, на котором стоят подписи большинства его членов.

Официальный орган СДПК, возглавляемый экс-президентом Атамбаевым, назначил дату съезда на 6 апреля текущего года.