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ГКНБ ищет нарушения в тендере на изготовление паспортов?

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- Екатерина Улитина
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Правозащитница Рита Карасартова на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что сотрудники ГКНБ провели обыск в квартире члена межведомственной комиссии по жалобам Департамента государственных закупок. Еще одного члена комиссии – журналистку Kloop.kg Анну Капушенко – допросили в здании ГКНБ. Правозащитница утверждает, что силовики проводят следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела о проведении тендера на изготовление паспортов.

В пресс-службе ГКНБ не уточнили, о каком именно уголовном деле идет речь, но подтвердили, что Анну Капушенко, действительно, допросили.

- Журналист Анна Капушенко была вызвана на допрос в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела, - ответили на запрос VB.KG в Комитете нацбезопасности.

В пресс-службе ГРС (это ведомство является закупающей организацией в тендере на изготовление паспортов – VB.KG) заявили, что не могут комментировать действия правоохранительных органов.

- Проигравшие компании обратились в правоохранительные органы с жалобами. Те, естественно, должны отреагировать на заявления и проверить данные. Мы, в свою очередь, ждем окончания проверки и ее результатов, - сказали VB.KG в пресс-службе ГРС.

Напомним, 1 февраля 2019 года в тендере "Закупка бланков паспортов граждан Кыргызской Республики нового поколения" победила компания ЗАО "ГАРСУ ПАСАУЛИС" (цена предложения 940 150 000 Сом). Второе место заняла компания IDEMIAFRANCE SAS (цена

предложения 948 713 750 Сом). Фирма Mühlbauer ID Services GmbH, предложившая наименьшую стоимость (686 772 250 сомов) заняла третье место. Тендерная комиссия пришла к выводу, что квалификация последних не отвечает требованиям.


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URL: https://www.vb.kg/377517
Теги:
ГКНБ, ГРС, госзакупки, паспорт, правозащитники, тендер, Кыргызстан, Анна Капушенко, Рита Карасартова
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Комментарии
Бакыт
01.04.2019, 16:40

С приходом к власти Сооронбая Шариповича закон стал работать во блага народа. Простой народ уверен, что их права будут защищены.

-1
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Libra
01.04.2019, 16:57

Вы уже слышали Жээнбекова если там замешана коррупция то вам мало не покажется. Если нет то тогда не о чем не надо беспакоиться.

0
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Антифа
01.04.2019, 17:20

Девушка с грс что на молодая гвардия боконбоаева при получении паспорта незаконно добавляет за услуги 1000 сом

Эти деньги она добавляет к официальным расценкам внаглую!!! Наверное крыша сильная или как?

+1
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