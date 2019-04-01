ГКНБ ищет нарушения в тендере на изготовление паспортов?

Правозащитница Рита Карасартова на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что сотрудники ГКНБ провели обыск в квартире члена межведомственной комиссии по жалобам Департамента государственных закупок. Еще одного члена комиссии – журналистку Kloop.kg Анну Капушенко – допросили в здании ГКНБ. Правозащитница утверждает, что силовики проводят следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела о проведении тендера на изготовление паспортов.

В пресс-службе ГКНБ не уточнили, о каком именно уголовном деле идет речь, но подтвердили, что Анну Капушенко, действительно, допросили.

- Журналист Анна Капушенко была вызвана на допрос в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела, - ответили на запрос VB.KG в Комитете нацбезопасности.

В пресс-службе ГРС (это ведомство является закупающей организацией в тендере на изготовление паспортов – VB.KG) заявили, что не могут комментировать действия правоохранительных органов.

- Проигравшие компании обратились в правоохранительные органы с жалобами. Те, естественно, должны отреагировать на заявления и проверить данные. Мы, в свою очередь, ждем окончания проверки и ее результатов, - сказали VB.KG в пресс-службе ГРС.

Напомним, 1 февраля 2019 года в тендере "Закупка бланков паспортов граждан Кыргызской Республики нового поколения" победила компания ЗАО "ГАРСУ ПАСАУЛИС" (цена предложения 940 150 000 Сом). Второе место заняла компания IDEMIAFRANCE SAS (цена

предложения 948 713 750 Сом). Фирма Mühlbauer ID Services GmbH, предложившая наименьшую стоимость (686 772 250 сомов) заняла третье место. Тендерная комиссия пришла к выводу, что квалификация последних не отвечает требованиям.