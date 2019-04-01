Угрожали ножом, запирали в багажник. Члены ОПГ попались на вымогательстве

Оперативники 3-го управления (УБОП) СКМ МВД Кыргызской Республики пресекли преступную деятельность группы вымогателей. Неизвестные лица, называя себя криминальными авторитетами, вымогали у жителя Чуйской области крупную сумму денежных средств в долларах. За отказ платить злоумышленники запугивали свою жертву наказанием и грозили физической расправой. Когда первоначальные угрозы не возымели действия, вымогатели перешли к насильственным способам убеждения.

В начале марта 2019 года в органы внутренних дел поступило заявление о факте хулиганских действий и вымогательстве. В дневное время злоумышленники приехали домой к жителю Чуйской области, и стали вымогать денежные средства в размере 10 000 долларов США. При этом угрожали ножом, нанесли телесные повреждения, силой посадив предпринимателя в автомашину, увезли в безлюдное место и запирали в багажнике. Только заметив подошедших родственников потерпевшего, вымогатели отпустили его и уехали.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Следственная служба ОВД Аламединского района проводит досудебное расследование по ст.203 ч.2 (Вымогательство), ст. 170 ч.2 (Похищение человека) и ст. 266 ч.2 (Хулиганство) Уголовного Кодекса КР. К расследованию данного факта подключились оперативники УБОП СКМ МВД. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП СКМ установлены лица, причастные к противоправным деяниям.

Принятыми мерами задержан один из подозреваемых гражданин Дж.А. 1984 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, проживающий в Бишкеке.

По данным Службы криминальной милиции, указанный гражданин ранее судим за разбой и вымогательство, состоит на оперативном учете МВД как активный член одной из организованных преступных группировок. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты вещественные доказательства - нож, которым угрожали.

В настоящее время проверяется причастность задержанного лица к другим аналогичным противоправным действиям. Продолжается досудебное расследование.