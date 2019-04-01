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В Бишкеке улицу Токтогула перекроют на два месяца

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- ВБ
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В связи с реконструкцией теплосетей для движения автотранспорта в 2 апреля будет перекрыт отрезок улицы Токтогула от Турусбекова до Шевченко.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с реконструкцией магистральных тепловых сетей подрядчиком – компанией "Юнис Курулуш".

Работы продлятся до 30 мая текущего года.

Дорогие горожане-автовладельцы! Мэрия Бишкека убедительно просит вас во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также просим извинения за причинённые неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/377548
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, ремонт дорог
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