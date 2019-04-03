Общественники поспорили, "правильно" ли будет отмечаться 7 апреля

В этом году государство, возможно, значительно урежет расходы на проведение памятных мероприятий, приуроченных к 7 апреля – Дню народной апрельской революции. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился глава общественного объединения героев апрельской революции "Айкол Ала-Тоо" Амантур Жамгырчиев.

По его словам, к этому предположению ведут все предпосылки.

- Государство каждый год не жалело средств на этот день. Мы ежегодно собирались на площади, читали молитвы, ездили в Ата-Бейит и так далее. Также проводились различные образовательно-научные мероприятия для воспитания молодежи, но в этом году по какой-то причине ничего такого не будет. И за месяц до 7 апреля мы уже знали о всех подготовках к празднованию этого дня. В этом году мы ничего такого не наблюдаем, - отметил он.

Общественное объединение "Айкол Ала-Тоо" намерено собственными силами отметить этот день.

- Наша организация на протяжении 4 лет устраивала различные акции, посвященные этой дате, но, как вы знаете, в этом году мы стали подвергаться различным притеснениям со стороны правоохранительных органов. По этой причине мы не смогли организовать ряд мероприятий. Единственное, до знаменательной даты мы планируем в мечети "Героев 7 апреля", которую построил Атамбаев, провести молебен в честь погибших героев. Кроме того, в регионах пройдут различные спортивные мероприятия, - пояснил Жамгырчиев.

Между тем, председатель общественного движения "Апрель баатырлары" Марат Мамбетов пояснил VB.KG, что и в этом году государство будет в достаточной мере отмечать этот день.

- Как и каждый год мы поедем в Ата-Бейит, где прочитаем молитву по усопшим. Насколько я знаю и президент примет участие. Потом по плану мы все поедем в ресторан. При этом приглашены все, в том числе и члены "Айкол Ала-Тоо", - сказал он.

Напомним, продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя общественного объединения героев апрельской революции "Айкол Ала-Тоо" Амантура Жамгырчиева. Фигурантом этого дела является также и бывший глава этой организации Мээрбек Мискенбаев.

Поводом к возбуждению уголовного дела стало заявление Марипы Алыйкуловой в правоохранительные органы по поводу присвоения руководством общества денежных средств, выделенных в виде социальной поддержки членам "Айкол Ала-Тоо".