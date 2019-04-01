"Скорую" с включенными маячками оштрафовали на 9 тысяч сомов

Частной службе "Скорой" помощи выписали три штрафа на 9 тысяч сомов за нарушения правил дорожного движения. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила Скорая помощь ЭОС-Мед.

Администрация медслужбы заверяет, что во всех случаях неотложка ехала с включенными проблесковыми маячками, а в салоне машины находились пациенты.

- Мы подняли все карточки и выяснили, что в 2 случаях мы транспортировали пациентов с нейротравмой из реанимации на срочную операцию, и один раз ехали на вызов. Как вы понимаете, все три раза машина ехала с проблесковыми маячками. Хотя что-то доказать не удастся, на фото маячков просто не видно, да и камеры, видимо, цвет не особо видят, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководство ГУОБДД сообщало, что служебные машины "Скорой", милиции, пожарной и других "срочных" служб могут нарушать некоторые правила движения, если едут с включенными проблесковыми маячками.

В ведомстве уточняют, что, если водители не согласны с выписанным постановлением о нарушении они могут обратиться в Центр мониторинга ГУОБДД по адресу Горького, 20.