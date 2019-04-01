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Мать в одиночку отбила дочь у троих мужчин-похитителей

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- Екатерина Улитина
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В Токмаке женщина в одиночку помешала троим мужчинами украсть ее 20-летнюю дочь. Она отбила девушку у "жениха" и его друзей и сдала их в милицию.

В УВД Чуйской области VB.KG рассказали, что мать с дочерью вместе работали в одном из кафе Токмака.

- 29 марта, примерно в 17.30, девушка ненадолго вышла из кафе, в это время из автомашины марки "Хонда фит" вышли молодые люди и попытались украсть ее с целью вступления в брак.

- Происходящее заметила мать девушки. Она выбежала на улицу, помешала краже и сразу же вызвала милицию, - рассказали в пресс-службе УВД Чуйской области.

Сотрудники милиции по подозрению в совершении данного преступления задержали и водворили в ИВС города Токмок 26-летнего М.Э., и Т.Ы., а также 27-летнего К.А.. Судом города Токмок в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Автомашина водворена в штраф стоянку. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/377561
Теги:
кража невест, похищение, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан, УВД
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