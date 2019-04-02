С 3 кг героина в Оше задержаны иностранцы. Двое из них - женщины

30 марта 2019 года АКС ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение контрабандного канала транспортировки крупных наркотических средств, в международном аэропорту Оша с поличным задержаны иностранные граждане одной из соседних стран Ш.А., 1993 г.р., С.Г., 1986 г.р. и С.С., 1987 г.р.

Установлено, что данная преступная группировка осуществляла провоз наркотиков через территорию КР с целью дальнейшей доставки наркотических веществ в РФ.

При осмотре багажа был обнаружен тайник, где изъяты 57 брикетов, общим весом более 3 кг.

По предварительным данным, обнаруженное вещество со специфическим запахом является наркотическим веществом "героин".

По данному факту следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело и зарегистрировано в ЕРПП, по признакам преступления ч.3 ст. 267 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Задержанные водворены в ИВС УВД г.Ош.

В настоящее время ГКНБ продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к данному преступлению, а также пресечение других каналов транзита и контрабанды наркотиков.