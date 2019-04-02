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Обнародован список граждан КР, которые попали под "миграционную амнистию"

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- ВБ
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Как ранее сообщалось, в рамках реализации кыргызско-российских договоренностей, российской стороной принято решение о проведении "миграционной амнистии" для граждан Кыргызской Республики.

С 29 марта по 22 апреля 2019 года гражданам Кыргызской Республики, находящимся на территории Российской Федерации с нарушением сроков пребывания, предоставляется возможность без привлечения к административной ответственности и включения в т.н. "чёрный список" легализовать своё пребывание без выезда за пределы Российской Федерации. Для этого необходимо в обозначенный период времени явиться в любое районное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД Российской Федерации с документом, удостоверяющим личность (ID-картой либо заграничным паспортом), где будет выдана новая миграционная карта. Впоследствии необходимо в течение 30-ти дней встать на миграционный учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, напоминает пресс-служба Госслужбы миграции при Правительстве КР.

Следует особо подчеркнуть, что гражданам Кыргызстана, находящимся в России с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации, предоставляется возможность проверить себя на официальном сайте Госслужбы миграции КР www.ssm.gov.kg в разделе "Миграционная амнистия-2019" или пройти по ссылке.

Вместе с тем, на сайте Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики есть возможность проверить себя в списке граждан въезд, которым был закрыт на территорию РФ по пунктам 4 и 8 ст. 26 ФЗ 114 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" пройдя по следующей ссылке.

Данной категории граждан рекомендуется въезжать на территорию России с 1 мая 2019 года.

Уважаемые граждане Кыргызской Республики!

Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики призывает всех граждан Кыргызстана, находящихся в России с нарушением миграционного законодательства РФ, воспользоваться "миграционной амнистией" и легализовать свое пребывание на территории Российской Федерации. Вместе с тем просим максимально распространить данную информацию среди родственников, знакомых и друзей.

Для получения подробной информации можно обратиться по телефонам:

Информационно-консультационный центр в г.Бишкек:

+996 (312) 64 17 64

+996 (312) 65 02 57

Информационно-консультационный центр в г.Ош:

+996 (3222) 2 50 87

Горячая линия - 1899

Горячая линия Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации + 7 925 103 29 11.

По фактам необоснованного воспрепятствования в рамках данной "Миграционной амнистии", просим незамедлительно обращаться в Представительство Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики в Российской Федерации по адресу: г. Москва ул. Малая Полянка, 12 "А"; e-mail: pred.migras@mail.ru, а также по телефонам горячей линии:

+7 (925) 291 72 72;

+7 (495) 780 74 13;

+7 (495) 780 74 12;

+7 (495) 780 74 10.

По Уральскому федеральному округу телефону:

+7 963 450 55 00;

по Сибирскому федеральному округу по телефону:

+7 395 243 67 09;

+7 923 333 07 93;

+7 963 268 72 42


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URL: https://www.vb.kg/377586
Теги:
амнистия, миграция, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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Комментарии
Бакыт
02.04.2019, 11:43

Видна работа нашего Правительство и Президента, есть определенные сдвигы в улучшении миграционных проблем. Что не скажешь во время правления Аша.

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Жалоба модератору
Жика
02.04.2019, 11:51

Во время Атамбаева не уделялась должного внимания для иммигрантов из Кыргызстана. А теперь уже можно не выезжая из России легализоваться.

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Жалоба модератору
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