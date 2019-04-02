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Алишер Мамасалиев разошелся с Бакытом Торобаевым

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат и эксперт по вопросам госуправления Алишер Мамасалиев вышел из состава политической партии "Онугуу-Прогрес", лидером которой является депутат Бакыт Торобаев. Свое заявление он разместил на своей странице в соцсетях.

По его словам, заявление о выходе из партии стало чисто юридическим оформлением выхода из состава политсовета "Онугуу-Прогресс".

"Фактически же моя миссия в партии завершилась после президентских выборов в декабре 2017 года. Причина сложившейся ситуации банальна, мы стали с Бакытом Торобаевым по-разному видеть и относиться к текущим политическим процессам, и это я считаю вполне нормальным явлением", - написал он на своей странице.

Не связан ли выход из партии Алишера Мамасалиева со вступлением в другое политическое объединение и, соответственно, подготовкой к предстоящим парламентским выборам? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала самому экс-депутату.

- Нет, я пока не собираюсь вступать в какую-либо партию, у меня есть, чем заняться. А что касается предстоящих парламентских выборов, то, конечно, как политик я не исключаю своего участия на выборах в 2020 году, - отметил он.

Также политик прокомментировал фразу "мы стали с Бакытом Торобаевым по-разному видеть и относиться к текущим политическим процессам", которая выглядит как попытка завуалировать произошедший конфликт между ними.

- Мы с Бакытом Торобаевым знакомы больше 10 лет, были коллегами в 4-м созыве Жогорку Кенеша. Потом стали однопартийцами, и за это время у нас сложились дружеские отношения, когда мы открыто высказывались друг другу по разным вопросам. В политике нет ничего постоянного, это очень динамичный процесс, тем более у нас в Кыргызстане. Если меняются точки зрения и даже позиции по какому-то вопросу, то это не повод для конфликта, а наоборот, возможность скорректировать свои действия. Я ушел из партии по большому счету из-за того, что мы с Бакытом Торобаевым по-разному видим настоящее и будущее партии "Онугуу-Прогресс", и это я считаю естественным процессом, - сказал экс-депутат.


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URL: https://www.vb.kg/377587
Теги:
Бакыт Торобаев, выборы, парламент, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс, политика, Алишер Мамасалиев
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Комментарии
СДПК
02.04.2019, 13:32

Давай к нам!

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Данко
02.04.2019, 13:48

Умники и отличники образования  депутаты Тазабек Икрамов и Камчыбек Жолдошпаев  у Онуугу есть зачем  им этот  Мамасалиев?)))

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боб
02.04.2019, 14:09

ты политик районного уровня

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