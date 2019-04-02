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ГКНБ: Зилалиева никто не просил давать показания против Атамбаева

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- Оксана Гут
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Информация о том, что сотрудники ГКНБ предложили Дуйшенбеку Зилалиеву дать показания против экс-президента Атамбаева и то, что он ни разу не был вызван для проведения следственных действий, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечается, Зилалиев неоднократно делал истерического характера заявления, чтобы ввести общественность в заблуждение.

В связи с чем ГКНБ КР расценивает очередное ничем не подтвержденное его заявление, как попытку уйти от уголовной ответственности и перевести дело на политическую плоскость.

- В настоящее время по уголовному делу Зилалиева продолжаются следственные мероприятия, несмотря на то, что сам он отказался давать какие-либо показания, - заявили в ведомстве.

Напомним, экс-вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев, ныне находящийся в СИЗО ГКНБ, распространил сообщение о том, что на днях сотрудник ГКНБ предложил дать ему показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева в обмен на свободу.


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URL: https://www.vb.kg/377588
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Дуйшенбек Зилалиев, ГКНБ, СИЗО, уголовная ответственность, Икрамжан Илмиянов, Бишкек, Кыргызстан, следствие
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Комментарии
Самара
02.04.2019, 13:34

Так держать ЗИЛ !

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Тилек
02.04.2019, 13:45

Зиля просто в безвыходном положении и он хочет разжечь огонь между народом. Посмотрите на него он же явно врет там сидит и врет.

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Вика
02.04.2019, 13:46

Этот человек совсем безссовестный украл у народа столько денег теперь все сваливает на правительство! 

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Вика
02.04.2019, 13:49

Зилалиев очень доверенное лицо Атамбаева он хочет людей завести в замешательство что бы скрыть свои не законно добытые деньги!

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Читатель Вечерки
02.04.2019, 16:37

Вообще-то, Зилалиев - это всего лишь пешка, марионетка. По справедливости надо было бы сажать его шефов, благодаря которым Зилалиев сказочно разбогател.

По поводу показаний против Атамбаева - я верю, что ему сделали "предложение".

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КЕНТ
02.04.2019, 17:00

Инстинкт самосохранения.

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777
02.04.2019, 17:08

Копкон иттери Ашанын. Кайдан миллиондогон акчалар. Мен омур юою иштейм квартира ала элекмин. Айлык тамак аш кийимдкн ашпайт. Аа буларчы. Миллиондоп жешет анан олгучо актанышат.

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боб
02.04.2019, 17:43

зизу не переводи стрелки, все знают что ты хапал миллионами

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25
02.04.2019, 18:35

ЗИЛ, не показания с правду сказать про рубилова бабла Лешой, шофером и тобой, кто через край охамел

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