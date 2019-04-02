ГКНБ: Зилалиева никто не просил давать показания против Атамбаева

Информация о том, что сотрудники ГКНБ предложили Дуйшенбеку Зилалиеву дать показания против экс-президента Атамбаева и то, что он ни разу не был вызван для проведения следственных действий, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечается, Зилалиев неоднократно делал истерического характера заявления, чтобы ввести общественность в заблуждение.

В связи с чем ГКНБ КР расценивает очередное ничем не подтвержденное его заявление, как попытку уйти от уголовной ответственности и перевести дело на политическую плоскость.

- В настоящее время по уголовному делу Зилалиева продолжаются следственные мероприятия, несмотря на то, что сам он отказался давать какие-либо показания, - заявили в ведомстве.

Напомним, экс-вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев, ныне находящийся в СИЗО ГКНБ, распространил сообщение о том, что на днях сотрудник ГКНБ предложил дать ему показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева в обмен на свободу.