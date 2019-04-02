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Съезд СДПК, организуемый Атамбаевым, пройдет без журналистов

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- Бакыт Стамов
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18 очередной съезд партии СДПК, организуемый сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева и который состоится 6 апреля 2019 года, пройдет в закрытом режиме. Это редакции VB.KG дали понять в пресс-службе СДПК.

По ее данным, представителей СМИ не пустят на это мероприятие.

- Для журналистов по окончании пройдет брифинг, - пояснили в СДПК.

Напомним, по словам лидера движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбека Абдрахманова, большинство членов политсовета партии назначили дату очередного съезда партии на 3 апреля текущего года.

В свою очередь сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева проведут съезд 6 апреля этого года.


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URL: https://www.vb.kg/377589
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СДПК, СМИ, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
пипа
02.04.2019, 13:43

Атамбаев планирует что то плохое надо его остановить пока не поздно!

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Штепсель
02.04.2019, 13:47

Облажаться боятся, демократы фиговы, во главе с "героем" страны.

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Тилек
02.04.2019, 13:50

Да на его сьезд не кто и не поедет не чего там будет писать или разглашать!

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Рон
02.04.2019, 13:51

Атамбаев просто так говорит потому что все журналисты отказались туда идти.

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Бакыт
02.04.2019, 15:17

Сьезд без журналистов, видимо Аша придет с 10 гр рюмкой и попросит налить ему коньяк. Соберутся все воры, мародеры, коррупционеры и взяточники. Вот нагуляются вдоволь.

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Бахтияр
02.04.2019, 17:46

Партийные сьезды обычно проходят без журналистов, и только потом в конце делаются какие то заявления для прессы. Так что все у них как обычно .  Интересно только сколько провокаторов сумеют попасть на сьезд и будут устраивать там скандалы? А так вообще, экс президент со своей партией нужен стране для развития демократии и свободы слова! 

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