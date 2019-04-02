Съезд СДПК, организуемый Атамбаевым, пройдет без журналистов

18 очередной съезд партии СДПК, организуемый сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева и который состоится 6 апреля 2019 года, пройдет в закрытом режиме. Это редакции VB.KG дали понять в пресс-службе СДПК.

По ее данным, представителей СМИ не пустят на это мероприятие.

- Для журналистов по окончании пройдет брифинг, - пояснили в СДПК.

Напомним, по словам лидера движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбека Абдрахманова, большинство членов политсовета партии назначили дату очередного съезда партии на 3 апреля текущего года.

В свою очередь сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева проведут съезд 6 апреля этого года.