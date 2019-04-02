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От правительства потребуют отчета о ситуации на границе с Казахстаном

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- Екатерина Улитина
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Очередь на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек" автодорожный продолжает расти, сообщили VB.KG в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Если вчера вечером очередь на подъезд к пункту пропуска составляла 200 грузовиков, то сегодня их уже около 230. Ранее в ведомстве заявили, что скопление машин на границе связано с введением властями Казахстана режима тщательной проверки всех грузов, которые направляются на их территорию.

Официально правительство Кыргызстана еще не комментирует этот вопрос.

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев в разговоре с VB.KG пообещал, что на ближайшем заседании поднимет этот вопрос.

- Мы будем обсуждать вопрос по границе С Таджикистаном и затронем вопрос ситуации с Казахстаном. По крайней мере, я собираюсь задать вопрос. Нужно понять, что стало причиной сложившейся ситуации. Если причина в том, что Кыргызстан не исполняет взятые на себя обязательства, то виноваты ответственные за это чиновники. Если же мы наблюдаем за негласной торговой войной, то нужно спрашивать с министров от Кыргызстана в Евразийской экономической комиссии, - считает Жеенчороев.

Депутат добавил, что премьер-министр и вице-премьер-министр должны лично разобраться в этом вопросе и проинформировать не только депутатов, но и общественность и бизнесменов, которые терпят огромные убытки.

- Речь идет не только о прямых, денежных убытках, но и о имиджевых. Многие не смогут в срок осуществить поставки, лишатся заказов и клиентов, - заключил Мирлан Жеенчороев.

Отметим, контрольно-пропускной пункт "Ак-Тилек-автодорожный" является одним из двух пунктов на кыргызко-казахстанской границе, через которые проходят крупные партии международных грузов. Власти Казахстана объявили, что пресекают попытки ввоза на их территорию незарегистрированных товаров. При этом и Кыргызстан, и Казахстан являются членами ЕАЭС, которая провозглашает свободное передвижение товаров.


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URL: https://www.vb.kg/377590
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, ЕАЭС, Мирлан Жеенчороев, Кыргызстан, Погранслужба
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Комментарии
Вик
02.04.2019, 15:50

Этот президент новенький вместо того что бы укреплять наши отношения он ухудшает их. Если мы ответим им им мало не покажется.

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Жалоба модератору
Бакыт
02.04.2019, 16:01

Отношения соседним Казахстаном порой были натянуты благодаря Атамбаеву, но с приходом нового Президента они исчезли. Наверняка это ситуация сложилась по тому, что в самом Казахстане произошли изменения как приход к власти нового Президента.  Как бы не было вопрос об открытии и пропуска через границу соседнего Государство надо решать на уровне Правительства...  

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Жалоба модератору
Жика
02.04.2019, 16:06

Атамбаев все запорол. Когда он высказался о Назарбаеве этот Токаев затаил в себе обиду за золотого Назарбаева! Теперь закрывает границы!

0
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Жалоба модератору
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