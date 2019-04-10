Взял авто в аренду и продал. Мошенника покрывает милиция?

В редакцию VB.KG обратилась бишкекчанка Наталья Шаяхметова, ставшая жертвой автомобильных мошенников. Больше месяца назад она лишилась новенького "БМВ" - на глазах ее мужа на авто уехал малознакомый мужчина, который взял транспорт в аренду с последующим выкупом. Но теперь - ни денег, ни машины, да и надежда на справедливость иссякает... Тем более неожиданно выяснилось, буквально через пару дней после того, как "арендатор" взял машину, он перепродал ее третьим лицам. По расписке. Никаких документов у него на руках не было.

- С А.А. мы раньше были знакомы. Он брал у нас машину в аренду. А "БМВ" хотел взять с последующим выкупом, - рассказывает Наталья, - 28 февраля в 19.00 А.А., оставил свой паспорт и, оценивая авто, сел в него и уехал. В течении двух дней обещал передать деньги и даже пытался сделать это через такси. В службе такси мы узнали, что к нам действительно направляли водителя с доставкой, но вызов почему-то был отменен. Узнав, какой номер отменил вызов, мы вышли на У.М., который сразу заявил, что машину нашу он купил у А.А. Как? Если владелец авто я, доверенности ни на кого оформлено не было, – недоумевает девушка.

Что самое интересное – в милиции знают у кого находится угнанное авто и что новый "владелец" готов вернуть его полноправным хозяевам за определенное "вознаграждение". Но помочь пострадавшим от мошенничества, говорят, не позволяет закон.

Наталья рассказывает, что У.М. (покупатель - ред.) согласился с ними встретиться и после, уже в отделении РОВД Октябрьского района, предоставил расписку о покупке угнанной машины.

- Он начал давать показания, что купил нашу машину за 5 тысяч долларов, хотя в расписке написано, что за восемь. У.М. был готов показать нам наше "БМВ", но приехал его знакомый, который чуть не спровоцировал драку с сотрудниками РОВД. Мне сказали, что это был Ж. А. - тоже сотрудник милиции. После этого У.М. поменял показания, заявив, что тоже продал машину некоему брату. И все, он вышел с РОВД и уехал, - вспоминает пострадавшая. - Мы спросили, почему его не задержали, ведь он сначала признал, что наша машина у него. Нам ответили - у милиции сейчас по новому закону нет права его задерживать, у сотрудников связаны руки. Более того, У.М. считается потерпевшим, так как купил краденную машину.

Жертвы мошенников взялись за расследование сами. Подав в розыск А.А. выяснилось, что он 1-го марта пересек границу Казахстана и больше не возвращался в страну. Где он сейчас, не знают даже его родители. Что касается У.М., то он до 12 марта выходил на связь по телефону и в последнем разговоре (запись имеется) потребовал от Натальи 4 тысячи долларов.

- У.М. сказал, что если мы заплатим ему, то он вернет нам машину. Но мы не верим. Это какая-то группа мошенников, которых прикрывает кто-то "сверху". На нашего следователя оказывается давление, дело передали в ГУВД, но и туда У.М. не приходит даже для разговора. Он нам сразу сказал – пишите куда хотите, мне все равно. Наше дело пытаются замять, ссылаясь все на то, что теперь такой закон – дал ход мошенникам. А нам что делать? Куда обращаться? Мы знаем, где наша машина, у кого. Но поставить ее хотя бы на штрафстоянку не можем. Неужели действительно в силу вступили новые законы, которые на дают возможности вернуть наше имущество? – вопрошает потерпевшая.

Согласно официальным документам, 1 марта заявление в отношении А.А. 1977 г.р. было зарегистрировано в ЕРПП РУВД Октябрьского района по признакам преступления ст. 204 УК КР.

А в отношении У.М. 1991 г.р. - 16 марта, который зная, что автомобиль марки "БМВ 750" принадлежит Натальи Шаяхметовой, умышленно скрывает его и воспрепятствует следствию.

На саму автомашину наложен арест, а в середине марта "БМВ 750" с госномерами 01 KG757 ADQ подана в розыск.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении этого автомобиля, просьба обращаться в редакцию по т. +996 (312) 88-18-09.