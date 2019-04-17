Дело по паспортному тендеру пытаются прикрыть?

Правозащитники взялись защищать чиновников, задержанных по подозрению в заключении невыгодного для страны контракта на миллиард сомов. Генеральная прокуратура предварительно подсчитала, что ущерб составил 253,7 млн сомов.

Напомним, накануне стало известно о задержании и аресте директора ГП "Инфоком" Таланта Абдуллаева, статс-секретаря ГРС КР Данияра Бакчиева и заместителя председателя ГРС КР Русланбека Сарыбаева.

Гражданский активист Эдиль Байсалов в своем Твиттере заявил, что у обвинения нет доказательств вины подозреваемых и обвинил чекистов в имитации бурной деятельности.

"АКС ГКНБ нужны какие-то громкие задержания для оправдания своего существования. Но это реально перебор. Пару недель назад вынесли санкции на обыски 50+ лиц, вскрытие ячейки счетов и тд. Допрос журналистов!!! И НИЧЕГО НЕ НАШЛИ!!! Ничего абсолютно! Аресты на основании чего???" – возмутился Байсалов.

Из-за чего шум или в чем подозревают руководство ГРС

Скандал разгорелся из-за государственных закупок. Правительство решило, что кыргызстанцам нужны новые заграничные паспорта с электронным чипом (и это действительно так. Паспорта кыргызстанцев подделать может даже школьник. Об этом неоднократно заявляли в самой Государственной регистрационной службе).

В начале этого года ответственное за выдачу документов ведомство – Государственная регистрационная служба (ГРС) объявила о поиске компании, которая изготовит бланки для новых загранпаспортов. В начале февраля был проведен тендер. В нем победило ЗАО "ГАРСУ ПАСАУЛИС". Компания запросила за свои услуги почти миллиард сомов (940 150 000 сомов). Все бы ничего, но другой участник - Mühlbauer ID Services GmbH готов был сделать тоже самое, но за меньшие деньги - 686 772 250 сомов.

Интересно, что тогда ни один правозащитник, гражданский активист так и не спросил, не возмутился, почему ГРС проявляет такую расточительность. Не был задан вопрос - неужели у Кыргызстана есть лишние 200 млн сомов?

Две проигравшие компании - немецкая и французская стали отстаивать права своими силами. Они обратились в комиссию по рассмотрению жалоб. Там вынесли увесистое решение на 15 листах, смысл которого сводился к тому, что тендерная комиссия не нарушала закон о государственных закупках, и у проигравших компаний нет причин для возмущения. Оспорить это решение можно только в суде. Процесс долгий, нудный и дорогостоящий. Mühlbauer и другие проигравшие компании пошли другим путем. Они написали заявление в правоохранительные органы, где рассказали о фактах коррупции, которые якобы имели место в ходе проведения тендера.

Здесь очень важно сделать замечание. Сейчас прокуратура, милиция, то есть все ведомства, занимающиеся расследованием уголовных дел, обязаны принимать все заявления о преступлениях и регистрировать их в Едином реестре преступлений и проступков по статье, признаки которой описаны в заявлении. И только после этого следователи могут начать проверять сведения заявителя, проводить проверки и допросы свидетелей. Иными словами, фактически теперь уголовное дело возбуждается по одному только заявлению гражданина или компании, хотя де-юре оно не называется уголовным делом и имеет несколько другие признаки.

Первая волна негодования

В первых числах апреля правозащитники подняли шумиху: в домах причастных к тендеру проводили обыски, чиновников допрашивали, журналистку ИА Kloop.kg Анну Капушенко вызвали на допрос в ГКНБ и держали там восемь часов.

2 апреля правозащитники Динара Ошурахунова, Гульнара Джурабаева, Эдиль Байсалов, Бурул Макенбаева, Эркина Убышева и Рита Карасартова обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой повлиять на ГКНБ и прекратить "произвол" чекистов.

- Мы просим Вашего немедленного вмешательства, чтобы остановить кампанию явного террора и запугивания в отношении целого ряда ответственных лиц, а также частных граждан и журналистов, которых совершенно безосновательно, не имея на руках никаких доказательств, заведомо обвинили в незаконных и коррупционных действиях. Да, безусловно, органы безопасности должны вести борьбу с коррупцией. Но такого рода топорных методов в их работе мы раньше не видели, - возмущаются правозащитники.

Правда, в этот же день выяснилось, что у сотрудников ГКНБ было разрешение суда на проведение обысков, а Анну Капушенку допрашивали не как журналиста, а как члена комиссии по рассмотрению жалоб в Департаменте Госзакупок. Ее подпись, в числе других, стоит под ответом, в котором отклонили жалобу.

Что говорят в ГРС?

В ГРС подтвердили, что в кабинетах руководства были проведены обыски. Позже представители ГКНБ сообщили, что они нашли доказательства аффилированности некоторых чиновников с выигравшей компанией "ГАРСУ ПАСАУЛИС". По имеющимся данным, фирма организовала для госслужащих заграничные поездки. Что это были за поездки, и куда ездили чиновники - неизвестно. В любом случае подробности расследования пока не разглашаются, так как следствие продолжается.

Глава ГРС Алина Шаикова в Жогорку Кенеше во время отчета правительства заявила депутатам, что тендер был заключен исключительно из интересов государства. По ее словам, проигравшие компании не предоставили весь список необходимых документов. Поэтому было принято решение отдать заказ другой компании, пусть и предложившей большую стоимость за свои услуги. Правда, во время ответа депутатам глава ГРС заметно нервничала, путала цифры...

Отметим, что это далеко не единственный случай, когда ГРС соглашается платить больше, при наличии более дешевых аналогов. В 2018 году Финпол возбудил уголовное дело по факту проведения тендера на изготовление бланков свидетельств о рождении. Тогда тендерная комиссия заключило договор с ОсОО "Гознак", предлагавшим самую высокую цену. Кстати, следователи выяснили, что за 5 дней до объявления результатов на согласование в ГРС поступил проект распоряжения от премьер-министра КР (тогда премьер-министром был Сапар Исаков. -VB.KG), где уже было определено название предприятия - ОсОО "Гознак".

В ГСБЭП пока не комментируют, на какой стадии находится это дело.

Любопытно, что буквально накануне появилась информация о якобы дефиците бланков для свидетельство о рождении. И чуть ли не на следующий день появилось постановление правительства о том, что теперь все государственные бланки, документы (кроме паспортов и водительских прав) будут выпускать тот самый "Гознак", ОАО "Учкун" и ГП "Типография" при Управделами президента и правительства КР.

Специалисты сокрушенно качают головой - такой шаг, может быть, и оправдан. Но вот на качестве он отразится не самым лучшим образом. Достаточно посмотреть на те же самые свидетельства о рождении, выпускаемые одним из этих поставщиком услуг. Тот еще "документ"...

А пока же, как стало известно VB.KG, задержанные начали сотрудничать со следствием и дают показания. Не исключено, что в этом деле всплывут весьма интересные имена.

Возможно именно с этим связано невероятное давление, которое сейчас, как нам достоверно известно, оказывается на следствие. И речь не о нпошниках и так называемых гражданских активистах.

Будем надеяться, что следствие будет завершено справедливо, беспристрастно и в полной мере. И, возможно, будет закрыт вопрос - кого же так пытаются "покрыть" те, кто сегодня прилагает все усилия, чтобы засунуть этот скандал под сукно...