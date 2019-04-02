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Президент Жээнбеков встретился с участниками Апрельской революции

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 апреля, встретился с представителями общественных организаций, участвовавших в Апрельской революции 2010 года, с пострадавшими и родственниками погибших.

Глава государства отметил, что Народная Апрельская революция 2010 года - историческое событие, которое показало стремление народа к свободе и несгибаемую волю в борьбе с семейно-клановым правлением, готовность пожертвовать жизнью ради будущего страны.

"В целях увековечивания имен погибших в этих трагических событиях и сохранения вечной памяти, готовится соответствующий Указ о проведении на национальном уровне 10-летнего юбилея Народной Апрельской революции в 2020 году. Будет создана организационная комиссия и начнутся подготовительные работы", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Участники встречи поддержали концепцию Указа о проведении 10-летнего юбилея Апрельской революции на национальном уровне, высказали свои предложения и замечания, отметив, что окажут всяческую помощь в его реализации.

Также они подчеркнули, что подобные события больше не должны повторяться в Кыргызстане, стране нужны мир, стабильность и согласие.

Кроме того, участники встречи озвучили просьбы и пожелания, касающиеся социально-экономических вопросов, развития культуры и спорта, вопросы развития регионов, цифровизации страны, проведения судебной реформы, борьбы с коррупцией, подчеркнув, что всесторонне поддержат политику Президента Сооронбая Жээнбекова, направленную на развитие Кыргызстана и укрепление государственности, единства народа.

Во встрече приняли участие представители общественных объединений "Мекен Шейиттери", "Эр Теги", "Баатырларга таазим", "Жаркын Элес", "Апрель Баатырлары", "Айкол Ала-Тоо", "Апрель. Элим. Кыргызстан", "Айкол Таза Коом", "Апрель Баатырлар Биримдиги", "Апрель байрагы", "Элдик сакчы", "Элдик кайрат", "Мекен учун", "Орток шамы", ДНД "Патриот", первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, заместитель руководителя Аппарата Президента Алмаз Кененбаев.


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URL: https://www.vb.kg/377594
Теги:
апрельские события, президент, революция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Айдар Алиев
02.04.2019, 16:18

Очень хороший жест со стороны Президента, на фоне сложившиеся ситуации в стране. Надо не допустить провокации  со стороны левых сил. Народу Кыргызстана нужна стабильность и только наш Президент это может обеспечить. 

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