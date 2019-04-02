В Оше на улице нашли два трупа

В Оше сотрудники правоохранительных органов расследуют причины смерти двух человек, сообщили VB.KG в УВД южной столицы.

Тело неизвестного мужчины нашли в ночь на 23 марта местные жители. Бригада "Скорой" доставила его в морг.

- Личность умершего установлена. Им оказался житель Бишкека 1980 года рождения. По словам родственников, три года назад он уехал на заработки в Москву и пропал. Все это время родственники не поддерживали с ним связь. Местные жители в Оше говорят, что регулярно видели этого мужчину. Он бродяжничал, но они не интересовались, как он попал в Ош, и кто он.

А сегодня ночью, примерно в 3.30, из "Скорой" поступил сигнал об обнаружении еще одного тела. Женщину 30-35 лет мертвой нашли на улице Алиевой в Оше. Ее личность пока не установлена.

В обоих случаях при первичном осмотре не было обнаружено следов насильственной смерти.