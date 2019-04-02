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В Оше на улице нашли два трупа

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- Екатерина Улитина
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В Оше сотрудники правоохранительных органов расследуют причины смерти двух человек, сообщили VB.KG в УВД южной столицы.

Тело неизвестного мужчины нашли в ночь на 23 марта местные жители. Бригада "Скорой" доставила его в морг.

- Личность умершего установлена. Им оказался житель Бишкека 1980 года рождения. По словам родственников, три года назад он уехал на заработки в Москву и пропал. Все это время родственники не поддерживали с ним связь. Местные жители в Оше говорят, что регулярно видели этого мужчину. Он бродяжничал, но они не интересовались, как он попал в Ош, и кто он.

А сегодня ночью, примерно в 3.30, из "Скорой" поступил сигнал об обнаружении еще одного тела. Женщину 30-35 лет мертвой нашли на улице Алиевой в Оше. Ее личность пока не установлена.

В обоих случаях при первичном осмотре не было обнаружено следов насильственной смерти.


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URL: https://www.vb.kg/377595
Теги:
бомж, Ош, погибшие, труп, Кыргызстан, МВД, УВД
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