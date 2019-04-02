Погода
$ 69.78 - 69.91
€ 78.20 - 78.90

Кыргызстанцы не будут отдыхать после Дня Апрельской революции

462  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Кыргызской Республики утвердило постановление Правительства Кыргызской Республики "О переносе выходных дней" от 24 декабря 2018 года № 604, сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.

Согласно данному постановлению "О переносе выходных дней", для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, - выходной день 25 февраля (признается выходным, поскольку 23 февраля совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 2 января, выходной день 8 апреля (признается выходным, поскольку 7 апреля совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 3 января, выходной день 2 сентября (признается выходным, поскольку 31 августа совпадает на выходной день) переносится - рабочий день 4 января, выходной день 6 мая (признается выходным, поскольку 5 мая совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 10 мая.

В целях создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, данным постановлением также предлагается рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели перенести - - выходной день 25 февраля (признается выходным, поскольку 23 февраля совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 2 января, выходной день 8 апреля (признается выходным, поскольку 7 апреля совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 3 января, выходной день 2 сентября (признается выходным, поскольку 31 августа совпадает на выходной день) переносится - рабочий день 4 января, выходной день 6 мая (признается выходным, поскольку 5 мая совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 10 мая.

Таким образом, в связи с празднованием Нового года кыргызстанцы отдохнули с 1 января по 7 января, также в связи с празднованием майских праздников нерабочими днями будут с 9 по 12 мая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377598
Теги:
апрельские события, правительство, праздник, революция, Кыргызстан, Минтруда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  