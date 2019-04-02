Кыргызстанцы не будут отдыхать после Дня Апрельской революции

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Кыргызской Республики утвердило постановление Правительства Кыргызской Республики "О переносе выходных дней" от 24 декабря 2018 года № 604, сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.

Согласно данному постановлению "О переносе выходных дней", для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, - выходной день 25 февраля (признается выходным, поскольку 23 февраля совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 2 января, выходной день 8 апреля (признается выходным, поскольку 7 апреля совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 3 января, выходной день 2 сентября (признается выходным, поскольку 31 августа совпадает на выходной день) переносится - рабочий день 4 января, выходной день 6 мая (признается выходным, поскольку 5 мая совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 10 мая.

В целях создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, данным постановлением также предлагается рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели перенести - - выходной день 25 февраля (признается выходным, поскольку 23 февраля совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 2 января, выходной день 8 апреля (признается выходным, поскольку 7 апреля совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 3 января, выходной день 2 сентября (признается выходным, поскольку 31 августа совпадает на выходной день) переносится - рабочий день 4 января, выходной день 6 мая (признается выходным, поскольку 5 мая совпадает на выходной день) переносится – на рабочий день 10 мая.

Таким образом, в связи с празднованием Нового года кыргызстанцы отдохнули с 1 января по 7 января, также в связи с празднованием майских праздников нерабочими днями будут с 9 по 12 мая.