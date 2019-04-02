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ГКНБ: Установлена связь сотрудников ГРС с "Гарсу Пасаулис"

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В настоящее время ГКНБ Кыргызской Республики проводится досудебное производство по ст.319 ч.1 УК Кыргызской Республики (Коррупция), зарегистрированного Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП от 22 февраля 2019 года по факту нарушения требований законодательства со стороны отдельных должностных лиц Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики (ГРС), при проведении конкурса на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения.

В рамках следствия установлено, что процедуры государственных закупок проводились с нарушениями действующего законодательства Кыргызской Республики в интересах аффилированной компании со стороны отдельных должностных лиц ГРС, без обеспечения принципов экономичности и эффективности использования государственных средств.

В результате чего один из участников конкурса, который предложил цену на 253 млн. сом меньше, чем аффилированная компания, был отстранен от дальнейшего участия в конкурсе под предлогом не соответствия тендерным заявкам.

При этом установлены устойчивые связи бывших и действующих руководителей ГРС с представителями выигравшей тендер компании, за счет которой представители ГРС неоднократно обеспечивались зарубежными поездками.

Таким образом, полученные в ходе расследования уголовного дела материалы свидетельствуют о том, что ответственные должностные лица ГРС при Правительстве Кыргызской Республики, войдя в преступный сговор с представителями иностранной компании, игнорируя требования Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" целенаправленно отстаивали их интересы для заключения договора государственной закупки по завышенным ценам.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/377599
Теги:
ГКНБ, ГРС, коррупция, паспорт, тендер, Кыргызстан, следствие, Гарсу Пасаулис
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Комментарии
Адилет
02.04.2019, 17:37

Жээнбеков сказал Жээнбеков сделал! 

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Жалоба модератору
Адилет
02.04.2019, 17:38

Не советую так поступать у нас и государство и так на грани а они смотри воруют Ну теперь нету Атамбаева который мог бы вас прикрыть теперь придется отвечать за преступления!

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Читатель Вечерки
02.04.2019, 17:41

Самое смешное - каждый крупный тендер проходит точно по такой же схеме. Бери любой тендер - и в любой из них торчат уши высокопоставленных чиновников.

Например, по последнему тендеру "Безопасный город" поручили российской компании, которая НИКОГДА подобными проектами НИГДЕ и НИКОГДА не занималась, но государственным чиновникам на это было наплевать. Коррупция ? Коррупция ! Но почему-то по этому факту нет уголовных дело. Может все дело в том, что это поддерживается действующими высокопоставленными чиновниками ?!!!!

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Гвоздь
02.04.2019, 17:52

Замечаю, что только ГКНБ и работает как положено. Спасибо что уберегли людей от переплат за эти паспорта. Вот реально ведомство которое реально работает а не языками чешут!

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Айдар Алиев
02.04.2019, 17:55

Вот как нужно работать Клоун Аша, а ни как ты воровал и крышевал взяточников. Браво господин Президент.

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Жалоба модератору
24
02.04.2019, 18:32

Ну зачет гкнб и Жеенбекову. Вот бы еще взялись на "безопасный город" а именно такие же как в ГРС схемщики Шаршембиев и Иманкадыр Рысалиев

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