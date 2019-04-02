ГКНБ: Установлена связь сотрудников ГРС с "Гарсу Пасаулис"

В настоящее время ГКНБ Кыргызской Республики проводится досудебное производство по ст.319 ч.1 УК Кыргызской Республики (Коррупция), зарегистрированного Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП от 22 февраля 2019 года по факту нарушения требований законодательства со стороны отдельных должностных лиц Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики (ГРС), при проведении конкурса на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения.

В рамках следствия установлено, что процедуры государственных закупок проводились с нарушениями действующего законодательства Кыргызской Республики в интересах аффилированной компании со стороны отдельных должностных лиц ГРС, без обеспечения принципов экономичности и эффективности использования государственных средств.

В результате чего один из участников конкурса, который предложил цену на 253 млн. сом меньше, чем аффилированная компания, был отстранен от дальнейшего участия в конкурсе под предлогом не соответствия тендерным заявкам.

При этом установлены устойчивые связи бывших и действующих руководителей ГРС с представителями выигравшей тендер компании, за счет которой представители ГРС неоднократно обеспечивались зарубежными поездками.

Таким образом, полученные в ходе расследования уголовного дела материалы свидетельствуют о том, что ответственные должностные лица ГРС при Правительстве Кыргызской Республики, войдя в преступный сговор с представителями иностранной компании, игнорируя требования Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" целенаправленно отстаивали их интересы для заключения договора государственной закупки по завышенным ценам.

В настоящее время ведется следствие.