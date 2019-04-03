Вице-спикер Касымалиева "отшила" пожилого учителя?

71-летнему жителю села Арчалы Аламудунского района Заркуну Ногойбаеву очень обидно, что вице-спикер ЖК Аида Касымалиева проигнорировала его письмо. Об этом редакции VB.KG поведал сам пенсионер.

По его словам, он направил письмо ей 6 марта, а через некоторое время оно пришло к нему обратно.

- Они даже его не открывали, и просто выслали мне обратно. Я всю свою жизнь работал учителем, общий стаж у меня 53 года. Почему ко мне такое отношение? Я ведь не с улицы пришел, а со мной так неуважительно... Ладно, не можете посодействовать моей просьбе, но вы хотя бы прочитайте мое письмо. Уважьте старого человека, - возмущен Ногойбаев.

О какой именно просьбе идет речь, пенсионер в подробности вдаваться не пожелал.

- Мне пока бы не хотелось об этом говорить. Письмо до сих пор лежит у меня запечатанным, как я его отправлял. Единственное, могу сказать, что я просил депутата посодействовать в том, чтобы учли мои заслуги в системе образования и мой многолетний стаж работы, - коротко сказал он.

Напомним, депутат Тазабек Икрамов стал отличником образования, имея только 2-летний стаж работы преподавателем.