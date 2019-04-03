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Вице-спикер Касымалиева "отшила" пожилого учителя?

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- Бакыт Стамов
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71-летнему жителю села Арчалы Аламудунского района Заркуну Ногойбаеву очень обидно, что вице-спикер ЖК Аида Касымалиева проигнорировала его письмо. Об этом редакции VB.KG поведал сам пенсионер.

По его словам, он направил письмо ей 6 марта, а через некоторое время оно пришло к нему обратно.

- Они даже его не открывали, и просто выслали мне обратно. Я всю свою жизнь работал учителем, общий стаж у меня 53 года. Почему ко мне такое отношение? Я ведь не с улицы пришел, а со мной так неуважительно... Ладно, не можете посодействовать моей просьбе, но вы хотя бы прочитайте мое письмо. Уважьте старого человека, - возмущен Ногойбаев.

О какой именно просьбе идет речь, пенсионер в подробности вдаваться не пожелал.

- Мне пока бы не хотелось об этом говорить. Письмо до сих пор лежит у меня запечатанным, как я его отправлял. Единственное, могу сказать, что я просил депутата посодействовать в том, чтобы учли мои заслуги в системе образования и мой многолетний стаж работы, - коротко сказал он.

Напомним, депутат Тазабек Икрамов стал отличником образования, имея только 2-летний стаж работы преподавателем.


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URL: https://www.vb.kg/377600
Теги:
Аламудунский район, Тазабек Икрамов, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш, учитель
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Комментарии
Али
03.04.2019, 08:53

Опустись с неба. Прочитай письмо и ответь. И не просто ответь, а помоги.

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Мика Мамаев
03.04.2019, 09:18
Карма: +187
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 288
Минусов: 101
Комментариев: 287

Напомним, депутат Тазабек Икрамов стал отличником образования, имея только 2-летний стаж работы преподавателем.

Каак? Почему факты всегда говорят ,что Президент и др.- ВРУТ ???? Почему они слепы?

+2
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Чолпон
03.04.2019, 09:46

Какое отношение имеет спикер ЖК к проблеме данного пенсионера?

У неё своих забот вагон и тележка.

Если же Касымалиева станет нашим Всесоюзной старостой (вроде Калинина) то ей придётся нанимать солидный штат для работы по материалам писем.По письмам пенсионеров она целыми днями будет заниматься пересчётом неправильно назначенных пенсий и обиженных пенсионеров,проблемами ЖКХ, борьбой с пьянными соседями-дебоширами, вопросами строительства арыков и уличных туалетов,остановок ,светофоров и т.д и т.п.

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Мнение
03.04.2019, 09:48

Все что ей нужно было раздувая скандал вокруг бывших руководительниц минсоцтруда как оказалось банальное кресло вице -спикера. А столько шуму то подняла -прямо комиссар катани. А что в итоге? Волки сыты и две овцы целы. А бюджетные деньги где? А совесть где? Где где в Караганде? ЛИЦИМЕРЫ

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Читатель Вечерки
03.04.2019, 10:31

Мика Мамаев

Напомним, депутат Тазабек Икрамов стал отличником образования, имея только 2-летний стаж работы преподавателем.

Каак? Почему факты всегда говорят ,что Президент и др.- ВРУТ ???? Почему они слепы?

Почему, почему...Вы прям, как ребенок ! Свой своего не обидит !

По данному факту министра образования и всех причастных к присвоению этого звания надо гнать в шею !  

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Читатель Вечерки
03.04.2019, 10:38

"- Они даже его не открывали, и просто выслали мне обратно."

Не надо просто так наезжать на человека на основании голословных обвинений! Письмами занимаются ее помощники, но даже помощники вскрывают письмо.

А этот старик заявляет, что письмо нераспечатанное вернулось.

Этот старик, судя по всему, просто неправильно написал адрес и почта вернула это письмо в нераспечатанном виде отправителю. Вот и все дела !

Попробуйте отправить письмо с адресом: "На деревню дедушке" и своим обратным адресом. Гарантирую - письмо вернут обратно в нераспечатанном видет.

Старческий маразм. Бывает.

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Читатель Вечерки
03.04.2019, 10:47

Попробуйте провести эксперимент. Напишите письмо какому-нибудь депутаты с адресом: "г.Бишкек, Белый дом. депутаты Жепжутатову".

По правилам почта обязана в нераспечатанном виде вернуть письмо отправителю. Впрочем, если найдутся добрые-добрые почтальоны - они уточнят адрес и все-таки доставят письмо Жепжутатову. Вопрос - найдутся ли такие работники почты ?

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Читатель
03.04.2019, 12:29

А на письме то что написано? Там должно быть написано, что адресат не найдет или нечто подобное. По другой причине н возможно вернуть письмо в том же конверте. Если бы эта депутатша решила его вернуть, то ей пришлось бы запаковать его в другой конверт и наклеить марку.  Депутаты у нас конечно далеко не святые, но у дедушки похоже просто маразм. Видимо решил тоже получить отличника образования, но не сильно отличается от этого Икрамова и не смог правильно написать адрес. Да и читать похоже тоже плохо умеет.

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Читатель Вечерки
03.04.2019, 13:13

Читатель

А на письме то что написано? Там должно быть написано, что адресат не найдет или нечто подобное. По другой причине н возможно вернуть письмо в том же конверте. Если бы эта депутатша решила его вернуть, то ей пришлось бы запаковать его в другой конверт и наклеить марку.  Депутаты у нас конечно далеко не святые, но у дедушки похоже просто маразм. Видимо решил тоже получить отличника образования, но не сильно отличается от этого Икрамова и не смог правильно написать адрес. Да и читать похоже тоже плохо умеет.

Вот что значит коллективный разум ! Вывели все-таки на чистую воду дедушку ! 

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ногойбай
03.04.2019, 15:11

Эти депутаты и спонсоров своих зарубежных дурят и нас. 

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Маркс
03.04.2019, 15:14

да когда она развела скандал на пустом месте против женщин минсоцтруда, было видно какая поганая эта Аида. Не человек, завистливая и ненавидящая женщин. Лунару Мамытову добилась и убрала. Влезла в кресло вице спикера. Всегда держит нос по ветру, очень хитрая и циничная. Иуда одним словом. Продаст за свой интерес и мать родную. В ЖК уже все знают ее и боятся попасться ей в немилость, она коварна и злорадна. И кому взбрело в голову взять ее в депутаты? Люди, осторожно, злая .....

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