"Разбор" премьеров. За что сторонники ценят Бабанова?

Тема возвращения Омурбека Бабанова в Кыргызстан уже которую неделю не сходит с информационных лент. Говорят про политика разное. Особенно в соцсетях свои аргументы озвучивают как противники экс-премьера, не молчат и сторонники.

И вот, какие аргументы приводят те, кто с нетерпением ждет возвращения Бабанова на родину. Сторонники политика считают, что объективно он был самым сильным премьер-министром.

Приводят наглядные, на их взгляд, примеры:

Провел административную реформу, при которой в структуре правительства были упразднены органы, дублирующие полномочия друг друга. В стране насчитывалось более 18 тысячи чиновников, и в итоге на бюджет ложилась огромная нагрузка. Было упразднено 5 госорганов, а государственный аппарат сокращен на 1700 человек. Были сокращены и расходы на содержание административных зданий и автомобильного транспорта. Все эти мероприятия привели к экономии 1 млрд сомов. Деньги пошли на поддержку бюджетников, в частности, учителей.

Напоминают также, что во времена премьерства Бабанова сократилось количество лицензий с 563 до 213, а количество проверяющих органов с 21 до 12, тем самым упростив условия для предпринимателей в стране. Для 44 стран был отменен визовый режим. К слову, это вопросы, которые прорабатываются правительством и обсуждаются на уровне парламента и по сей день.

Ещё одним плюсом Бабанова называется то, что он инициировал выдачу льготных кредитов фермерам. За 2011 год под 9 % был выдан 1 млрд сомов. В 2012 году под 7 % также был выдан 1 млрд сомов. Для ветеринаров были закуплены ветеринарные комплекты, которые бесплатно раздали на местах, в айыл окмоту. Тогда же появилась инициатива создания по всей республике 300 пунктов искусственного осеменения, и на создание сети семеноводческих хозяйств было выделено 340 млн сомов. Налоговый режим кооперативов был приравнен к отдельным фермерским хозяйствам.

Под председательством Омурбека Бабанова правительство утвердило налоги на сверхдоходы сотовых операторов в размере 5%. С тех пор это приносит до 500 млн сомов в госбюджет ежегодно. При этом сотовые операторы не имеют права увеличивать тарифы для населения. Инициатива хорошая. К слову, хорошая тема для рассуждения, насколько мобильные операторы выполняют это условие сегодня.

Правительством также были утверждены сверхдоходы на золото в размере 2% на каждые $100 увеличения цены. Это позволило в 2-3 раза увеличить поступление налогов от разработки природных ресурсов. Порядок выдачи лицензий через открытые тендеры и аукционы также появился во время Бабанова.

Еще одним из решений Бабанова на посту премьера стала отмена технического осмотра для автомобилей и доверенности для владельцев авто. Была снижена сумма сбора за перерегистрацию транспортных средств с 6 тысяч до 1 тысячи сомов. Тогда же был инициирован проект "Безопасный город".

Еще один плюс, приписываемый Бабанову - что была значительно упрощена система документирования населения. На базе филиалов государственного предприятия "Кыргызпочтасы" было открыто 50 центров обслуживания населения всей стране. Государство начало самостоятельно печатать национальные паспорта

Конечно же, и такое, позитивное отношение к политику имеет право на существование. К слову, редакция VB.KG планирует аналогичным образом "разобрать" всех премьеров Кыргызстана за последние 10 лет. Не оставим без внимания и действующего главу кабмина.

Какие положительные качества у каких премьеров цените и замечали вы, уважаемые читатели? Пишите в комментариях, наиболее аргументированные войдут в "описание" следующих премьеров.