Жээнбеков поздравил Эрдогана с победой Партии справедливости

Мог бы и не поздравлять. И так было понятно что победит. В стране с тоталитарным режимом правящая сила всегда побеждает.
Накануне состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением муниципальных выборов в Турецкой Республике и победой Партии справедливости и развития.
Во время телефонного разговора Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков пожелал Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану больших успехов, крепкого здоровья.