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Жээнбеков поздравил Эрдогана с победой Партии справедливости

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- ВБ
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Накануне состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением муниципальных выборов в Турецкой Республике и победой Партии справедливости и развития.

Во время телефонного разговора Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков пожелал Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану больших успехов, крепкого здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/377604
Теги:
выборы, президент, Турция, Кыргызстан, политика, Реджеп Эрдоган, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Знающий
03.04.2019, 15:14

Мог бы и не поздравлять. И так было понятно что победит. В стране с тоталитарным режимом правящая сила всегда побеждает.

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