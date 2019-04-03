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Сотрудники весогабаритного контроля решили обхитрить государство

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- Оксана Гут
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Сотрудники пункта весогабаритного контроля города Кара-Куль нанесли ущерб государству. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Сотрудниками межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по Токтогульскому району и городам Майлу-Суу, Таш-Кумыр, Кара-Куль Джалал-Абадской области в ходе проведения соответствующих мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконных действий пунктов весогабаритного контроля республики, установлен факт злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц пункта весогабаритного контроля города Кара-Куль.

Так, в ходе исполнения своих служебных обязанностей на территории указанного пункта была замечена грузовая автомашина марки "DAF FX" перевозившая в трейлере экскаватор марки "САТ 345" с вероятно превышаемой нормой допустимой массы.

В целях подтверждения выявленного нарушения было принято решение зарегистрировать данный факт в журнале учета и регистрации (ЖУИ), для проведения всех необходимых досудебных мероприятий. В результате был установлен перевес с превышением предельно допустимой массы провозимого груза более чем на 31 тонну.

Тем самым должностные лица указанного пункта весогабаритного контроля вопреки интересам Министерства транспорта и дорог КР, а также в целях извлечения выгод, либо преимуществ для себя и других лиц, выразившихся в заведомо неправильном расчете и допуске перегруженных автомашин, причинили ущерб государству.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 331 ч.1 (халатность) УК КР.

В настоящее время ведется досудебное производство, а также проводится работа по обеспечению возмещения причиненного ущерба на Единый депозитный счет.


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URL: https://www.vb.kg/377610
Теги:
грузоперевозки, Джалал-Абадская область, Токтогульский район, уголовная ответственность, халатность, ГСБЭП, Кыргызстан, Министерство транспорта и дорог
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Комментарии
Рон
03.04.2019, 12:27

Коррупция не останется без наказанной. Жээнбеков уже не раз предупреждал надо было уже знать что будет если продолжить работать таким образом.

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Знающий
03.04.2019, 15:11

Откуда тут ущерб государству? Бред какой-то! Сейчас откупятся деньгами на этот депозитный счет и все, даже  не посадят. Вот так у нас борются с коррупцией - просто легализовали откупы для преступников.

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