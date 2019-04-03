В Бишкеке задержан карманник со "звёздами" на плечах

Столичная милиция задержала карманников, промышляющих воровством мобильных телефонов. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Так, в феврале в милицию обратился житель столицы с заявлением о краже. На пересечении проспекта Чүй и улицы Павлова из кармана его куртки неизвестные тайно похитили сотовый телефон марки "Самсунг Гэлекси-5" стоимостью 10 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП)УВД Ленинского района г.Бишкек по ст.200 (кража) УК КР.

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека задержали подозреваемого 1993 года рождения.

В марте гражданка А.Ж. сообщила, что находясь в маршрутке №137, молодые люди похитили из кармана ее куртки, сотовый телефон марки "Самсунг А-7" стоимостью 10 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан Б.К. 1989 года рождения.

В Ленинском районе Бишкека был задержан еще один подозреваемый в аналогичном преступлении. В милиции сообщают, что мужчина 1989 года рождения на пересечении улиц Московского и проспекта Манаса находясь в маршрутном такси №104 похитил сотовый телефон марки "Айфон -6S" стоимостью 20 000 сомов.