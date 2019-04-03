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В Бишкеке задержан карманник со "звёздами" на плечах

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- Екатерина Улитина
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Столичная милиция задержала карманников, промышляющих воровством мобильных телефонов. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Так, в феврале в милицию обратился житель столицы с заявлением о краже. На пересечении проспекта Чүй и улицы Павлова из кармана его куртки неизвестные тайно похитили сотовый телефон марки "Самсунг Гэлекси-5" стоимостью 10 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП)УВД Ленинского района г.Бишкек по ст.200 (кража) УК КР.

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека задержали подозреваемого 1993 года рождения.

В марте гражданка А.Ж. сообщила, что находясь в маршрутке №137, молодые люди похитили из кармана ее куртки, сотовый телефон марки "Самсунг А-7" стоимостью 10 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан Б.К. 1989 года рождения.

В Ленинском районе Бишкека был задержан еще один подозреваемый в аналогичном преступлении. В милиции сообщают, что мужчина 1989 года рождения на пересечении улиц Московского и проспекта Манаса находясь в маршрутном такси №104 похитил сотовый телефон марки "Айфон -6S" стоимостью 20 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/377613
Теги:
ГУВД, МВД, кража, Бишкек
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Комментарии
Тунгуч
03.04.2019, 13:06

Модюжет быть...но если ....то незнаю как

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Бывает
03.04.2019, 13:28

Партак - серьезный..

Соответствие, спрос тем более, серьезный !

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Знающий
03.04.2019, 15:06

Татуировки ерунда, совершенно ничего не значат. Ну сидел и сидел. Менты это и так прекрасно по базе пробьют.  Срок за это не добавляют. Менты наоборот будут знать, что он бывалый и на него ничего лишнего не повесишь.

Да и не посадят его. Кража до 10000 сом включительно считается не преступлением, а проступком. А за проступок могут назначить только штраф или исправительные работы.  Так что выйдет он скоро и пойдет дальше телефоны воровать.

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212
03.04.2019, 15:19

не пояснит людям за звезды придется стирать наждачкой, ибо только Вор может носить звезды

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