Борьба за парламент-2020: с кем объединится Жээнбеков?

Несколько политических партий создадут блок, чтобы нивелировать влияние СДПК и превратить ее в карликовую партию. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марс Сариев.

- На Иссык-Куле появилась новая партия, в состав которой входит Шеримкулов (речь идет о спикере "легендарного" парламента Медеткане Шеримкулове – VB.KG). Активно стали работать партия Мелиса Мырзакматова, "Замандаш", "Мурас" и другие. Вероятно, они будут создавать политический блок, чтобы нивелировать СДПК и превратить ее в карликовую партию, так как не удалось оторвать ее от Алмазбека Атамбаева, - сказал Марс Сариев.

Другой политолог – Шерадил Бактыгулов считает, что вопрос, с какой партией Асылбек Жээнбеков пойдет на парламентские выборы-2020, не главный. По-настоящему важно, чьи фамилии будут стоять рядом с фамилией Жээнбекова в партийном списке.

- В Кыргызстане зарегистрировано более 200 партий, но они не имеют влияния, пока у них нет ярких личностей. Что бы ни говорили, а политическая система в республике устроена таким образом, что люди голосуют за своего патрона, то есть за человека. Это может быть любая партия, важно лишь то, кто стоит в первой пятерке партийного списка. Вспомните, еще несколько лет назад ничего не было известно о партиях "Кыргызстан" и "Онугуу Прогресс", но мы видим, что их костяк – это выходцы из "Республики". А еще раньше никто не знал "Республику". Что случится в этом году, предсказать сложно, но однозначно будет очень интересно, - говорит политолог.

Также он отмечает, что вероятно Асылбек Жээнбеков будет искать поддержки политиков из северных регионов Кыргызстана, так как сам создал очень хороший политический костяк, состоящий из выходцев южных областей.

Напомним, сегодня экс-спикер Жогорку Кенеша и родной брат президента Асылбек Жээнбеков объявил о своем уходе из рядов социал-демократов.