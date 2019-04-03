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Борьба за парламент-2020: с кем объединится Жээнбеков?

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- Екатерина Улитина
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Несколько политических партий создадут блок, чтобы нивелировать влияние СДПК и превратить ее в карликовую партию. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марс Сариев.

- На Иссык-Куле появилась новая партия, в состав которой входит Шеримкулов (речь идет о спикере "легендарного" парламента Медеткане Шеримкулове – VB.KG). Активно стали работать партия Мелиса Мырзакматова, "Замандаш", "Мурас" и другие. Вероятно, они будут создавать политический блок, чтобы нивелировать СДПК и превратить ее в карликовую партию, так как не удалось оторвать ее от Алмазбека Атамбаева, - сказал Марс Сариев.

Другой политолог – Шерадил Бактыгулов считает, что вопрос, с какой партией Асылбек Жээнбеков пойдет на парламентские выборы-2020, не главный. По-настоящему важно, чьи фамилии будут стоять рядом с фамилией Жээнбекова в партийном списке.

- В Кыргызстане зарегистрировано более 200 партий, но они не имеют влияния, пока у них нет ярких личностей. Что бы ни говорили, а политическая система в республике устроена таким образом, что люди голосуют за своего патрона, то есть за человека. Это может быть любая партия, важно лишь то, кто стоит в первой пятерке партийного списка. Вспомните, еще несколько лет назад ничего не было известно о партиях "Кыргызстан" и "Онугуу Прогресс", но мы видим, что их костяк – это выходцы из "Республики". А еще раньше никто не знал "Республику". Что случится в этом году, предсказать сложно, но однозначно будет очень интересно, - говорит политолог.

Также он отмечает, что вероятно Асылбек Жээнбеков будет искать поддержки политиков из северных регионов Кыргызстана, так как сам создал очень хороший политический костяк, состоящий из выходцев южных областей.

Напомним, сегодня экс-спикер Жогорку Кенеша и родной брат президента Асылбек Жээнбеков объявил о своем уходе из рядов социал-демократов.


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URL: https://www.vb.kg/377614
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Марс Сариев, Мелис Мырзакматов, Шерадил Бактыгулов, СДПК, Кыргызстан
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Комментарии
Айдар Алиев
03.04.2019, 13:42

С кем бы не пошел Жээнбеков в 2020 году на выборы он достойный сын своей страны и кандидат с многолетним опытом. С большой долей вероятности смогу утверждать, что он сделает все для развития страны...  

0
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Жэк
03.04.2019, 13:42

С кем бы он не объединился он слуга народа и он работает только для народа и не выпендрежник как Атамбаев. Он вполне уравновешенный и здравомыслящий человек по сравнению с Атамбаевым.

-3
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Вика
03.04.2019, 13:45

Жээнбеков ушел с СДПК так как там собрались только воры и коррупционеры. Думаю он соберет новую партию из честных и человечных людей которые знают свое дело. Асылбек уже покозал себя что он работает только во благо людей.

-3
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Серепчи
03.04.2019, 13:49

Кыргызстанды тунгуюктан Асылбек Жээнбеков гана чыгарат.

-2
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Вика
03.04.2019, 13:50

Не важно с кем он будет или не будет для народа важно в первую очередь будет работать или же будет популистом или коррупционером. Асылбек уже показал себя в полне положительной стороны и он не популист. Дай бог ему сил и возможности что бы он работал во благо народа!

-3
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Читатель Вечерки
03.04.2019, 14:27

Партийные паханы захватят власть, после выбора начнется дележка должностей и государственных компаний. Надо же им как-то отбить затраты на выборы и еще "заработать".

Жаль Сталина нет. Была бы одна Коммунистическая партия, а всех остальных - в Сибирь, лес валить.

+1
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Троллю
03.04.2019, 14:33

Прекрати троллить под разными никами! Сам на сам переписываешься. Паузы хоть выдерживай.

0
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Мика Мамаев
03.04.2019, 15:15
Карма: +187
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 288
Минусов: 101
Комментариев: 287

Предлагаю отменить партии в2020 году,,,как это сделать подскажите пожалуйста,,,,,нужны одномандатные выборы,партийность - это не для нас,одни базаркомы в партиях,продаются места,,,

+1
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Миракл Иновати
03.04.2019, 16:03
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 8
Комментариев: 23

Мика Мамаев

Предлагаю отменить партии в2020 году,,,как это сделать подскажите пожалуйста,,,,,нужны одномандатные выборы,партийность - это не для нас,одни базаркомы в партиях,продаются места,,,

Это было во время Атамбаева продовал места в ЖК. В данный момент это не так пройдет достойнейший.

-1
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